ZTE cam kết đồng hành phổ cập kỹ thuật số tại Việt Nam

Ông Alex Liu, Tổng giám đốc ZTE Việt Nam cho biết trong nhiều năm qua, ZTE đã hợp tác với các nhà mạng lớn tại Việt Nam để cung cấp thiết bị mạng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phủ sóng dịch vụ viễn thông ở thành thị và nông thôn, bao gồm cả các khu vực vùng sâu, vùng xa như Sơn La.

Trong thời gian tới, ZTE sẽ tiếp tục sứ mệnh "lan tỏa yêu thương"



"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng lớn để thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng, giúp nhiều người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông tốc độ cao và ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số của Việt Nam", ông Liu khẳng định.

Cũng trong tháng 8 này, ZTE Việt Nam chính thức khép lại chương trình hỗ trợ cộng đồng tại trường tiểu học Nà Cài (xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) với mục tiêu tập trung cải thiện môi trường học tập cho học sinh địa phương. Cụ thể, công ty đã tài trợ xây dựng một cổng trường mới và sân chơi an toàn, rộng rãi, giúp các em có không gian phát triển thể chất, tinh thần tốt hơn. Trước đó, vào cuối năm 2024, công ty quyên góp và trao tặng đồng phục, đồ dùng học tập cho học sinh cùng các nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Hoạt động hỗ trợ giáo dục lần này được xem là một phần trong cam kết đồng hành cùng sự phát triển của các địa phương, nơi công nghệ và hạ tầng số đang được mở rộng. ZTE cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục và phổ cập kỹ thuật số trong thời gian tới.