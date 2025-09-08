Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

ZTE cam kết đồng hành phổ cập kỹ thuật số tại Việt Nam

Thành Luân
08/09/2025 14:58 GMT+7

Công ty ZTE Việt Nam vừa hoàn thành chương trình thiện nguyện "Đồng hành cùng em đến trường" tại tỉnh Sơn La, hỗ trợ xây mới cơ sở vật chất và trao tặng đồ dùng học tập cho học sinh tại một trường tiểu học vùng sâu.

Ông Alex Liu, Tổng giám đốc ZTE Việt Nam cho biết trong nhiều năm qua, ZTE đã hợp tác với các nhà mạng lớn tại Việt Nam để cung cấp thiết bị mạng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phủ sóng dịch vụ viễn thông ở thành thị và nông thôn, bao gồm cả các khu vực vùng sâu, vùng xa như Sơn La.

ZTE cam kết đồng hành phổ cập kỹ thuật số tại Việt Nam - Ảnh 1.

Trong thời gian tới, ZTE sẽ tiếp tục sứ mệnh “lan tỏa yêu thương”

Ảnh: CTV

"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng lớn để thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng, giúp nhiều người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông tốc độ cao và ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số của Việt Nam", ông Liu khẳng định.

Cũng trong tháng 8 này, ZTE Việt Nam chính thức khép lại chương trình hỗ trợ cộng đồng tại trường tiểu học Nà Cài (xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) với mục tiêu tập trung cải thiện môi trường học tập cho học sinh địa phương. Cụ thể, công ty đã tài trợ xây dựng một cổng trường mới và sân chơi an toàn, rộng rãi, giúp các em có không gian phát triển thể chất, tinh thần tốt hơn. Trước đó, vào cuối năm 2024, công ty quyên góp và trao tặng đồng phục, đồ dùng học tập cho học sinh cùng các nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Hoạt động hỗ trợ giáo dục lần này được xem là một phần trong cam kết đồng hành cùng sự phát triển của các địa phương, nơi công nghệ và hạ tầng số đang được mở rộng. ZTE cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục và phổ cập kỹ thuật số trong thời gian tới.

