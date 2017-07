Tiếp nối thông tin vụ việc cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Long, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) mất tích chiều 3.7 và được phát hiện thi thể vào sáng 8.7 tại hồ nước cách nhà cháu khoảng 1,5 km, phóng viên Thanh Niên vừa có cuộc phỏng vấn đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình về quá trình xác minh, điều tra và những tình tiết liên quan.





Đại tá Hiệu nói: “Đến bây giờ, việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, tử thi được giao cho gia đình mai táng vì xác định đó là cháu Nghĩa bị mất tích. Thứ hai nữa là các dấu vết trên thân thể và nguyên nhân chết của cháu bé như thế nào thì phải qua công tác giám định như giám định nội tạng và các vết để lại trên người để xem chết vì nguyên nhân gì, vì cháu nằm trong hố nước. Cái thứ ba là cần xem xét các khả năng người ngoài tác động, sự suy kiệt, vấp ngã, tai nạn,... tất cả đều có thể xảy ra. Có thể nạn nhân ra đường bị ai đó vấp trúng, rồi người đó sợ trách nhiệm nên tiếp tục có hành động không tốt; cũng có thể có nhiều khả năng khác do người ngoài tác động. Chỉ tập trung vào một cái mà bỏ những khả năng khác là không được”.

Về quá trình điều tra, đại tá Hiệu thông tin: “Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, lực lượng công an đã tìm theo phương thức vết dầu loang, tức là từ gia đình mà tỏa rộng ra, mũi của Phòng Cảnh sát Hình sự tìm thông tin có liên quan ngoài xã hội, còn trách nhiệm chính của Công an TX.Ba Đồn tìm kiếm nguyên nhân cháu bé bị mất tích. Theo suy nghĩ thông thường của người dân thì bắt cóc một cháu bé để làm gì, để trả thù, tống tiền hay vì lý do nào đó; tất cả khả năng đó đều lu mờ hết, không ai chứng minh được".

Đại tá Hiệu nói thêm: "Chúng tôi để gia đình họ mai táng đã. Còn nguyên nhân phải chờ giám định hóa chất, các cơ chế hình thành dấu vết...rồi thu thập các thông tin có liên quan. Chúng tôi đang tổ chức đi trưng cầu giám định khoa học hình sự nhanh và xem xét những cái thu thập được ở hiện trường nghi là có liên quan đến cháu bé; làm rõ các vấn đề như đồ vật đó có phải của cháu hay không và những vật dụng khác ở gần thi thể có liên quan đến cháu hay không. Tất cả đều phải giám định, so sánh. Ví dụ có cái lược rơi trên đó thì phải giám định có dính tóc của cháu hay không”.

Đại tá Hiệu nhận định tiếp: “Việc một đứa trẻ đi ra nơi cách nhà khoảng gần 2 km vào lúc cho là hoàng hôn thì đã không bình thường. Có thể bị ai đưa đi hoặc cũng có thể cháu bị ảo ảnh gì đó. Một điều nữa, khu vực đó rất ít dân cư, người lớn đi buổi tối còn sợ nữa là; nếu đi chơi thì phải đi vào chỗ có nhà cửa, bạn bè gì đó. Nên khả năng cháu tự đi ra đó và có người khác đưa ra đó là 50-50, chưa loại trừ khả năng nào cả”.

Về thông tin cháu bị đâm và có con dao ở khu vực hiện trường, đại tá Nguyễn Văn Hiệu xác nhận đúng. Tuy nhiên, đại tá Hiệu nhấn mạnh rằng phải giám định để biết được con dao có sự liên quan hay không.

Một thông tin đáng chú ý mà cơ quan công an xác minh ban đầu đó là, trong quá trình làm ăn kinh doanh hải sản trước đó, anh Trần Văn Ất (bố Nghĩa) có thua lỗ. Nhưng gia đình không đặt nặng chuyện này, cho rằng không có mâu thuẫn tột độ.

Trong một diễn biến khác, một số người có mặt tại hiện trường vụ việc cho hay, trong khi khóc thương con tại nơi khâm liệm, anh Ất có nói đến chuyện làm ăn, có người dọa...

