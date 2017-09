Chiều 29.9, UBND P.Tam Bình (Q.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức họp báo về vụ việc tạm giữ và làm quyết định đưa hai đương sự Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM ngày 18.9.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) cho biết, trong quá trình lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính quán cafe MU, số A42 đường D (KP.5) và phát hiện hai đương sự Nhung và Kiều không có giấy tờ tùy thân nên mời về phường xác minh. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, khi chưa biết được nhân thân hai đương sự trong 2 giờ, đã vội lập hồ sơ đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội là sai quy định.

Nói về hành động này, ông Quốc thừa nhận một số cán bộ công an phường đã làm việc quá nóng vội, không thận trọng khi đưa hai đương sự Nhung và Kiều vào Trung tâm hỗ trợ xã hội. Sau vụ việc, phường đã nhận ra sai trái và cũng tổ chức xin lỗi gia đình hai cô gái. Đồng thời, UBND P.Tam Bình đã thực hiệm kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong vụ việc, chờ cấp trên chỉ đạo xử lý.

“Chúng tôi đã có báo cáo cụ thể với UBND Q.Thủ Đức và chờ xử lý. Mong gia đình hai em Nhung và Kiều thông cảm về những sai sót. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và không để xảy ra tình trạng tương tự”, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc bày tỏ.

Bên cạnh đó, trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) cũng cho biết, khu vực xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức hiện là điểm nhạy cảm về trật tự xã hội trên địa bàn phường, do khu vực chợ chủ yếu hoạt động rầm rộ về đêm. Việc kiểm tra hành chính phòng chống tội phạm cũng được đơn vị thực hiện thường xuyên. Nhưng khi kiểm tra hành chính và đưa hai em Nhung và Kiều vào Trung tâm hỗ trợ xã hội vừa qua là không đúng, cán bộ làm việc còn non kém, chỉ huy ca trực làm nóng vội, thiếu thận trọng.

“Chúng tôi thừa nhận sai trái trong quyết định trên và tổ chức kiểm điểm, còn kiểm điểm những cá nhân liên quan thì đang chờ cấp trên”, trung tá Dư chia sẻ.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Tiến, Bí thư P.Tam Bình cũng cho biết chiều cùng ngày người thân của Nhung và Kiều cũng đã đến UBND phường, lãnh đạo phường cũng đã gửi lời xin lỗi và được hai gia đình chấp nhận.

