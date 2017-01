Chiều tối 31.12, dòng người đã bắt đầu đổ về phía khu phố cổ và phố đi bộ Nguyễn Phúc Chu, vườn tượng An Hội, nhiệt tình tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực và chờ đón chương trình nghệ thuật thường niên chào năm mới 2017 ở Di sản văn hóa thế giới.

Ngay trước thời gian diễn ra sự kiện đón năm mới, tuyến đường Nguyễn Phúc Chu đã được trang hoàng lộng lẫy hơn với các cụm đèn lồng lung linh.



tin liên quan Khắp nơi tưng bừng đón năm mới 2017 Du khách từ các nơi đổ về Đà Lạt và các điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung đón Tết dương lịch trong tiết trời mây mù, mưa lạnh.



Khu vực sân khấu chính là chương trình nghệ thuật chào năm mới của các ban nhạc Hội An, các nhóm nhảy hip-hop, những nghệ sĩ, diễn viên, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hội An và cả du khách cũng tham gia biểu diễn.

Hòa trong không khí ấm áp, thân tình của đêm giao thừa, thành phố Hội An đã trân trọng chào đón vị khách quốc tế thứ 2,3 triệu đến tham quan tỉnh Quảng Nam trong năm 2016. Đó bà Wisal Slebi, du khách người Israel khi lần đầu tiên bà đến Việt Nam và Hội An. Trước sự chào đón nồng nhiệt, du khách danh dự người Israel cho biết, bà cảm thấy Hội An thật đẹp, không khí đón năm mới thật tuyệt vời và bà cảm thấy rất hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí này.



Đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau giây phút mọi người nắm chặt tay nhau để nguyện cầu cho thế giới một năm mới an lành, du khách và người dân địa phương cùng hòa mình trong ánh sáng rực rỡ của màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc sôi động của niềm vui và tình hữu nghị.





Tất cả các quán xá bên đường đều trang trí rất riêng để hấp dẫn du khách. Suốt thời gian đón giao thừa, người dân và du khách cùng hòa mình vào những vũ điệu rộn ràng, sôi động, trở thành một không gian mở của lễ hội đường phố đầy màu sắc.



An Dy