Sau nhiều lần kiến nghị, tháng 7.2017 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 2478/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng ký phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường hương lộ 21”. Theo đó dự án thuộc nhóm C, bao gồm sữa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường dài 13,5km. Hiện trạng mặt đường rộng 4m, riêng đoạn từ Km 12+270 đến Km13+395,74 mở rộng 6m, lề đất mỗi bên rộng 0,5m. Tiếp đó, tháng 8.2017, UBND H.Long Thành có văn bản số 6988/UBND-KT do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Hưng ký hướng dẫn thực hiện quyết định 6988 của tỉnh. Tuy nhiên cả hai văn bản này đều không nói rõ thời điểm nào khởi công công, vốn đầu tư ra sao, ai làm, làm như thế nào. Do vậy người dân xã Tam An và Tam Phước tiếp tục phải chờ đợi, sống chung mòn mỏi với con đường đau khổ.