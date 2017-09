Đầy tiến sĩ làm quản lý Theo GS Vũ Hà Văn (ĐH Yale, Mỹ), người Mỹ không quá trọng bằng cấp, cốt làm được việc thôi. Trong các công ty, vị trí không phụ thuộc vào bằng cấp, kỹ sư lãnh đạo tiến sĩ là thường. Người Mỹ đi học lấy bằng tiến sĩ chỉ khi họ thực sự yêu thích công việc nghiên cứu. Bằng cấp dĩ nhiên là cần trong giới hàn lâm, nhưng nó đã là chuẩn chung. Ai là giảng viên ĐH thì đều có bằng tiến sĩ cả, rồi sớm muộn cũng là giáo sư nên không ai trưng những danh hiệu đó ra. Chẳng hạn khi viết sách, ở trang bìa tác giả chỉ đề tên ABC, chứ không đề là giáo sư tiến sĩ ABC. Có thể nhà xuất bản sẽ viết thêm thông tin về tác giả in ở lề sách hay mặt sau, nhưng đó là việc của nhà xuất bản. Một nhà khoa học làm việc ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho rằng một khác biệt so với xã hội VN là ở nước ngoài, thường những người làm tiến sĩ là do thực sự mong muốn đi theo con đường nghiên cứu chứ không phải để về làm quản lý. Trong khi đó các trường ĐH VN hiện nay thì đầy tiến sĩ làm quản lý.