Dầu ô liu là một trong những thành phần tốt nhất để điều trị táo bón. Nó chứa chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện nhu động ruột. Nó rất giàu vitamin E và K, cũng được biết đến với đặc tính chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nó kích thích cơ bắp co lại và do đó giúp giảm bớt nhu động ruột. Ngoài cách tự nhiên này, người mắc táo bón thường xuyên nên tìm ra chính xác nguyên nhân gây táo bón. Có thể do uống không đủ nước, căng thẳng, ăn thiếu chất xơ và rối loạn ăn uống, ăn quá nhiều những loại thực phẩm nhiều gia vị... là vài trong số những nguyên nhân chính gây táo bón.