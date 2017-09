Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 , các tỉnh Trung bộ, một số tỉnh vùng núi phía Bắc còn mưa đến hết ngày hôm nay (16.9). Các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Sáng nay (16.9), Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các tỉnh Trung bộ đang tăng nhanh. Trong số 4 người chết do bão số thì tại Thanh Hóa có 1 người, Nghệ An 1 người, Quảng Bình 1 người và Thừa Thiên - Huế 1 người.

Bên cạnh đó, 21 người được xác định bị thương do bão, tăng 13 người so với thống kê trong ngày hôm qua (15.9). Trong đó, Nghệ An 1 người, Quảng Bình 10 người, Quảng Trị 9 người và Thừa Thiên - Huế 1 người. Theo thống kê của các địa phương, bão số 10 đã làm sập 33 nhà (Quảng Bình có 14 nhà, Quảng Trị 18 nhà, Thừa Thiên - Huế 1 nhà).

tin liên quan Bão số 10 gây nhiều thiệt hại tại Hà Tĩnh và Nghệ An Bão số 10 với sức gió giật cấp 12 - cấp 13 đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, quật đổ nhiều nhà cửa, cột điện, trạm phát sóng truyền hình... Tại Nghệ An, nước biển dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có 121.289 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 6.271 nhà bị ngập úng. Nhiều phòng học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng và một số thiệt hại khác chưa có số liệu thống kê. Mưa bão số 10 đã làm ngập, thiệt hại khoảng 2.240 ha lúa và hoa màu tại các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Tại Quảng Trị có 4.284 ha cây ăn quả và cây công nghiệp bị thiệt hại, gãy đổ.

Hải Bình