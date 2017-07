Trực tiếp có mặt tại thành phố Vinh (Nghệ An) để theo dõi cơn bão số 2, trao đổi với Thanh Niên sáng nay (17.7), ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia, cho biết cơn bão số 2 bắt đầu đi vào vùng ven biển khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lúc 0 giờ sáng cùng ngày.



Khi đi sâu vào đất liền, bão có cường độ gió mạnh cấp 7 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11. Ngay tại thành phố Vinh, cơn bão quần thảo liên tục từ lúc 0 giờ đến 3 giờ 30 phút. Gió bão giật mạnh nhất là trong khoảng từ 2 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút. “Theo ghi nhận trực tiếp của chúng tôi vào sáng sớm nay, đường phố ở Vinh có nhiều cây xanh gãy đổ do gió bão”, ông Hải nói.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển từ Nam Định đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Tại ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình có gió giật cấp 6 - cấp 7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các tỉnh ven biển Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế có mưa to. Cụ thể, lượng mưa đo từ 7 giờ ngày 16.7 đến 4 giờ sáng 17.7 phổ biến từ 70 - 150 mm, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to, lên tới 100 - 250 mm.

Lúc 4 giờ sáng 17.7, tâm bão số 2 nằm trên vùng núi Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão số 2 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hoàng Phan