Mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và các đơn vị thành viên, ngày 26.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Đình Mậu (44 tuổi, ngụ P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội), Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Vũ Hồng Chương (64 tuổi, ngụ Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, thuộc PVN; Trần Văn Nguyên (38 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Kế toán trưởng dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; và Nguyễn Ngọc Quý (64 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC.