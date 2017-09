Quy trình kỷ luật Bí thư, Chủ tịch TP.Đà Nẵng ra sao Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 22.9, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tới Đà Nẵng thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 2 cá nhân là ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND), ông Huỳnh Đức Thơ (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng); đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã đề nghị Thanh Niên làm rõ hơn quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân nêu trên. Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên chuyên viên cao cấp Ủy ban Kiểm tra T.Ư, cho biết quy trình xử lý kỷ luật về mặt Đảng thì sau khi công bố kết luận có dấu hiệu vi phạm, các cá nhân, tập thể Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm điểm. Đối với ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ là các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nên kiểm điểm được trình lên để các cơ quan này xem xét, cho ý kiến về hình thức xử lý kỷ luật. Tùy theo vi phạm mà có các mức kỷ luật theo các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và nặng nhất là khai trừ khỏi Đảng. Ngoài ra, do Bộ Công an đã làm việc với một số cá nhân, tổ chức có sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, nên khi có kết luận thì tùy theo mức độ sai phạm mà bị xử lý hành chính hoặc hình sự. “Nhìn từ góc độ luật pháp và quản lý điều hành, có thể thấy các cơ quan chức năng đang tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng pháp luật. Việc Bộ Công an xem xét những vấn đề về hình sự cũng đã cho thấy sự việc là rất nghiêm trọng”, luật sư Hồng nhận định. Thái Sơn