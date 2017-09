Tại buổi giao ban trực tuyến của lãnh đạo UBND thành phố với các quận, huyện, thị xã sáng nay (25.9), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo quận Nam Từ Liêm báo cáo vụ công trình Trường mầm non Vườn Xanh đang xây dựng bị sập đổ.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải cho biết khoảng 3 giờ sáng nay, công trình đang thi công Trường mầm non Vườn Xanh bỗng nhiên bị sập 500 m2 sàn. Đây là công trình trường mầm non tư thục, đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép.

Ông Hải cho hay, ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo quận đã nắm tình hình, rất may vụ việc không có thiệt hại về người, quận sẽ khẩn trương báo cáo lãnh đạo thành phố.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Diên, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, khẳng định cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra công trình Trường mầm non Vườn Xanh (khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Ông Diên cho biết Thanh tra xây dựng quận đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ đổ sập công trường thi công Trường mầm non Vườn Xanh. Hiện, chưa rõ nguyên nhân sự cố.

“Chúng tôi đang ghi nhận hiện trạng công trường để làm căn cứ xác minh rõ nguyên nhân do thiết kế hay thi công. Công trình thi công Trường mầm non Vườn Xanh vẫn được chúng tôi thường xuyên kiểm tra. Lần gần đây nhất là ngày 22.8, Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm cũng đã có đợt kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Công trình thi công đúng với thiết kế được phê duyệt trong Giấy phép xây dựng được cấp, không sai so với quy hoạch”, ông Diên nói.



Cũng theo ông Diên, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Các cơ quan liên quan khác như Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Sở Xây dựng, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mỹ Đình 1, Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm... cũng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Ông Bùi Mạnh Hoài, Phó phòng Đô thị UBND quận Nam Từ Liêm, cho biết thêm công trình Trường mầm non Vườn Xanh bị đổ sập khi đang thi công đổ bê tông tầng 3. Trong quá trình đổ bê tông, công nhân thấy có hiện tượng rung, lắc nên tháo chạy kịp thời, may măn không có thương vong về người.



Theo ông Huy, cơ quan hữu trách sẽ làm rõ các yếu tố về chất lượng bê tông, kết cấu cốt sắt thép, vị trí đặt cốt thép, phương án thi công, biện pháp thi công... để tìm nguyên nhân sự cố.

Chứng kiến từ đầu cảnh tượng công trình bị đổ sập, ông Vũ Hữu Chung (55 tuổi), bảo vệ công trường, cho biết khoảng 3 giờ sáng, khi công nhân đang làm việc theo ca trực thì nghe những âm thanh “rắc rắc” trên công trường đổ bê tông mái tầng 3.

Tiếp đó, nhiều cục bê tông nhỏ bắn ra liên tục và công trình đổ sập xuống nhanh chóng. “Công nhân thi công chủ yếu là người Sơn La, Hòa Bình, đã nhanh chân chạy thoát, thật quá may mắn!”, ông Chung nói.

Lê Quân - Mai Hà