Chiều nay (3.10), trả lời câu hỏi tại buổi họp báo Chính phủ liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) bị mất trộm gần 400 triệu khi đang đi thanh tra doanh nghiệp, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà khẳng định nếu có chứng cớ về việc ông Quang trục lợi, nhũng nhiễu doanh nghiệp thì sẽ xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, ông Hà cho biết, đến thời điểm này ông chưa nhận được bất cứ tố cáo nào của doanh nghiệp về việc Cục phó Nguyễn Xuân Quang nhũng nhiễu, tiêu cực. "Nếu doanh nghiệp nào có bằng chứng đưa đến đây cho tôi, chúng tôi sẽ cho xác minh khi kết luận được cán bộ nào có trục lợi thì sẽ xử lý nghiêm", ông Hà nói.

tin liên quan Cục phó mất gần 400 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 2-6 giờ sáng Theo biên bản của Tổ giám sát Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường làm việc với Công an tỉnh Long An, ông Quang đi ngủ lúc 2 giờ sáng, đến 6 giờ sáng thức dậy thì phát hiện mất gần 400 triệu đồng Bộ trưởng TN-MT cũng thông tin thêm, theo thông tin mà ông được báo cáo tính đến chiều 3.10, trong biên bản của công an không có từ nào ghi nhận là có chuyện phong bì đang xé dở, mà biên bản chỉ ghi nhận mất bao nhiêu tiền, còn lại gì…

Trước đó, sáng 26.9, ông Quang phát hiện đã mất chiếc cặp trong đó chứa tài liệu, laptop và gần 400 triệu khi đang ở một khách sạn tại TP Tân An trong thời gian đi thanh tra các doanh nghiệp tại tỉnh Long An.

Chí Hiếu