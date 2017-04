* Thôn Hoành thả hết 19 cán bộ, chiến sĩ

* Không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể nhân dân xã

Điểm nóng Đồng Tâm đã khép lại lúc 14 giờ 30 hôm qua 22.4 khi người dân thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) thả hết 19 cán bộ, chiến sĩ, sau buổi đối thoại kéo dài 3 giờ đồng hồ cùng bản cam kết của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ông Chung và đoàn công tác gồm ông Đỗ Văn Đương (Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội), thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an), ông Trần Thắng Lợi (đại diện Thanh tra Chính phủ)... ra về sau khi nhận được hàng tràng dài pháo tay của người dân thôn Hoành đứng kín hai bên đường.

Đối thoại với người dân không bao giờ là muộn





Các cụ đã vững tâm, tôi khẳng định chưa có kẻ xấu nào vào móc nối được,

có kẻ xấu về móc nối tài trợ tiền nhưng các cụ đuổi. Hãy tin vào Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo TP, cá nhân tôi rất tin vào các cụ



Ông Nguyễn Đức Chung

Cuộc đối thoại giữa Chủ tịch TP.Hà Nội với gần 50 người dân thôn Hoành diễn ra tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm lúc 10 giờ 20 và được phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh xã, rất đông người dân đứng bên ngoài lắng nghe. Mở đầu buổi đối thoại, ông Chung chân thành xin lỗi và mong bà con thông cảm vì đoàn công tác đến muộn 20 phút so với giấy mời, do trên đường có vụ va chạm giao thông. Thay mặt người dân, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đã đọc lại đơn đề nghị với 8 điểm bà con đã gửi lên Chủ tịch TP hôm 21.4.

Tại buổi đối thoại, ông Bùi Viết Hiểu (73 tuổi) trình bày về nguồn gốc đất và cho rằng, 59 ha đất đồng Sênh là đất nông nghiệp, không liên quan đến 47,36 ha đất đã bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân từ trước đây. Nếu chỉ giao 47,36 ha này cho Viettel thì người dân không ý kiến, nhưng bàn giao cả 59 ha nên dân bức xúc. Ông Hiểu cũng bày tỏ, việc bắt người, trong đó có cụ Lê Văn Kình (82 tuổi, 66 năm tuổi Đảng) được người dân Đồng Tâm coi là đảng viên ưu tú, mới dẫn đến việc người dân bắt giữ lại 38 cán bộ, chiến sĩ. Đây là bước đường cùng, người dân chỉ làm thế để nhà nước về xem xét.

Ông Bùi Văn Kỷ (62 tuổi) cho rằng để giải quyết phải tìm ra nguyên nhân nguồn cội dẫn đến sự việc này, có như thế mới giải quyết thấu tình đạt lý. Theo ông Kỷ, người dân tạm giữ một số cán bộ công an là phản ứng tức thì vì quá bức xúc, giữ người như thế là sai pháp luật, nhưng cái sai này xuất phát từ hai cái sai của cán bộ: thứ nhất, khu vực 59 ha đất đồng Sênh không liên quan đến đất sân bay, trong khi xã, huyện khẳng định là đất quốc phòng. Nếu là đất quốc phòng thì phải có quyết định của Thủ tướng. Nhưng đến giờ không có bất kỳ quyết định nào của các cấp có thẩm quyền. Thứ hai là việc bắt giữ người không thông báo khiến dân rất đau lòng. “Chúng tôi đã gửi hàng tạ đơn thư nhưng không ai giải quyết. Hôm nay Chủ tịch TP mới về, tuy rằng có muộn, nhưng mà đối thoại với người dân thì không bao giờ là muộn cả”, ông Kỷ nói.

Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại





Nội dung bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung Tôi là Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội xin cam kết

như sau: 1- Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực, khách quan và đúng pháp luật khu vực đất đồng Sênh rõ ràng đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật.

2- Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.

3- Cam kết chỉ đạo, điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký.



Lắng nghe 8 ý kiến của người dân, ông Nguyễn Đức Chung cho biết rất chia sẻ với bức xúc, băn khoăn của bà con và trả lời rõ ràng 21 vấn đề mà bà con nêu.

Về đơn kiến nghị 8 điểm của người dân Đồng Tâm, trong đó nêu rõ “việc bắt giữ cán bộ, chiến sĩ của bà con là sai, bà con mong ông chủ tịch dang tay cứu vớt, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự”. Trả lời người dân, ông Chung cho biết: “Hôm nay tôi về đây chỉ với tư cách Chủ tịch TP, ghi nhận ý kiến bà con bức xúc trong việc giải quyết liên quan đến đất đai trong thời gian qua và việc bắt giữ, không công bố lệnh, có hành vi đánh đập, ném cụ Kình lên ô tô. Bà con nói từ hai bức xúc đó mới dẫn đến việc làm trên. Tôi tin là đất nước ta đã có truyền thống “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, luật pháp cũng nêu rõ khoan hồng với những người vi phạm pháp luật nhưng khắc phục hậu quả. Tôi tin là bà con nhận thức được rồi, khắc phục hậu quả và tích cực hợp tác làm rõ, trên cơ sở đó tôi tin bà con sẽ được giảm nhẹ”.

Cũng theo ông Chung, từ ngày xảy ra vụ việc (15.4) đến nay, được lãnh đạo T.Ư và Thành ủy giao trực tiếp chỉ đạo, ông Chung đã gặp gỡ rất nhiều người dân Đồng Tâm, trong đó có cả người nhà cụ Kình, có những cuộc nói chuyện 2 - 3 giờ, thậm chí kéo dài đến 4 - 5 giờ sáng. “Đến hôm nay bà con đã nhận thức được tất cả nguyên nhân, nhận thức được cái sai và xin được khắc phục. Sau cuộc gặp hôm nay chắc bà con sẽ thả người nốt đúng không ạ?”, ông Chung nhắn nhủ.

Lãnh đạo TP cũng nhiều lần khẳng định ghi nhận việc bà con đã cho cán bộ ăn uống đầy đủ, không đánh đập, số người được thả về không có thương tích, phải canh gác vì có một số đối tượng đe dọa. Nhiều bà con rất nghèo, thậm chí không đủ ăn, nhưng vẫn nuôi cán bộ bị giữ. Ông Chung cũng cho biết đã yêu cầu H.Mỹ Đức chấm dứt việc tuyên truyền trên loa, cho rằng đất đồng Sênh là đất quốc phòng trong khi chưa có kết luận chính thức của thanh tra. Ông cũng cam kết sẽ không có chuyện Công an H.Mỹ Đức, Công an TP.Hà Nội trấn áp.

Về đề nghị Viettel không xây dựng gì trên đất đồng Sênh, theo ông Chung, TP đã ra quyết định điều tra, thanh tra toàn diện khu đất này. “Tôi cam kết với bà con thanh tra đúng 45 ngày, khi ra kết luận, đoàn thanh tra và tôi sẽ về trực tiếp công bố công khai, nếu bà con đồng thuận với dự thảo mới ký kết luận chính thức. Việc thanh tra được Thanh tra Chính phủ, Ban Dân nguyện Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát đầy đủ. Tôi cam đoan sẽ làm công minh việc này, nếu người dân mong muốn tham gia có thể cử một đoàn cùng giám sát”, ông Chung khẳng định và cho biết sẽ thay một thanh tra TP (ông Hồ Khiêm) trong đoàn thanh tra, do dân phản ánh ông Khiêm không khách quan.

Dân còn tin chính quyền mới mời tôi về đối thoại

Đặc biệt, trước bức xúc của người dân về việc gây thương tích và bắt giữ cụ Kình, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thông tin: Sau khi cụ Kình bị cơ quan điều tra bắt giữ hôm 15.4, ông đã đề nghị Viện kiểm sát hủy các quyết định bắt giữ. “Cụ Kình bị thương, tôi đã gặp các bác sĩ đầu ngành Bệnh viện Việt Đức, yêu cầu khẩn trương siêu âm, bác sĩ hội chẩn cần phải mổ để xử lý tốt nhất. Cụ Kình nói quê tôi rất nhiều cụ lang giỏi băng bó được. Tôi nói sẵn sàng cho cụ về, nhưng phải có bác sĩ đủ chuyên môn, việc ở lại tốt nhất cho sức khỏe. Sức khỏe của cụ Kình hiện nay rất tốt, đã mổ an toàn, tỉnh táo, đã nói chuyện với người dân làng như cụ Hiểu, anh Ba và các con. Chiều nay ra khỏi phòng cách ly, gia đình hoàn toàn có thể trông coi. Hoàn toàn từ ngày 15.4 đến nay không có việc bắt giữ cụ Kình, lệnh thả đã được anh Ba cầm về”, ông Chung nói.

Ông Chung cũng chia sẻ: “Các bác yên tâm, cụ được chăm sóc tốt nhất, trong lòng tôi cũng thực sự mong muốn cụ khỏe để về đây cho bà con yên tâm. Câu chuyện bắt giữ đúng sai hay không, lãnh đạo TP đã trao đổi với thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cử đoàn thanh tra của Bộ thanh tra lại toàn bộ quá trình thực thi luật pháp của Công an Hà Nội. Chúng tôi và lãnh đạo Bộ Công an rất kiên quyết việc này, luật pháp không có vùng cấm, đã có cán bộ chiến sĩ công an đi làm sai phạm bị truy tố”.

Lãnh đạo TP cũng cho biết rất mừng vì “các cụ còn tin vào Đảng, chính quyền TP, vì có tin thì mới mời tôi về, mong muốn lãnh đạo TP về đối thoại”. “Các cụ đừng đánh giá TP về chậm, vì cái gì cũng phải có thời điểm. Tôi cho hôm nay là thời điểm chín muồi, thích hợp nhất để chúng ta gặp gỡ tại đây. Đồng Tâm là xã được công nhận anh hùng, các cụ mong tôi về cũng để gỡ cái rối này. Các cụ đừng tin kẻ xấu lợi dụng việc này chia rẽ ngay trong nội bộ xã, đoàn kết dân tộc. Các cụ đã vững tâm, tôi khẳng định chưa có kẻ xấu nào vào móc nối được, có kẻ xấu về móc nối tài trợ tiền nhưng các cụ đuổi. Hãy tin vào Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo TP, cá nhân tôi rất tin vào các cụ”, ông Chung nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc bắt giữ cán bộ do bức xúc từ đất đai và việc bắt cụ Kình, ông đã ghi nhận các ý kiến và sẽ yêu cầu thanh tra làm rõ. Ông cũng đề nghị người dân có đơn gửi về TP nêu rõ việc bắt giữ chỉ là giọt nước tràn ly, bắt để mong đối thoại với lãnh đạo TP. Ngoài cụ Kình, một số người dân bị đánh cũng đề nghị ghi rõ vào biên bản để Công an TP làm rõ. Đặc biệt, theo ông Chung, người dân Đồng Tâm không liên quan đến các đối tượng xấu, nếu có vi phạm là hình sự, không phải chính trị.

Không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể nhân dân xã

12 giờ 30 buổi đối thoại kết thúc, ông Chung được người dân Đồng Tâm mời tới nhà văn hóa thôn Hoành, nơi còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ. Lúc 14 giờ 20, bà Nguyễn Thị Lan đọc bản cam kết giữa Chủ tịch Chung với xã Đồng Tâm công khai trên loa truyền thanh xã cho người dân đứng bên ngoài được nghe rõ, trong đó có nói không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể nhân dân xã. Bản cam kết có chữ ký của Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và các luật sư.

Trước đó, người dân Đồng Tâm đã mở rộng cửa nhà văn hóa thôn, trao trả lại tư trang cho các chiến sĩ cảnh sát cơ động. 14 giờ 30, ông Chung vào nhà văn hóa và cùng 19 chiến sĩ cảnh sát cơ động đi ra trong tiếng vỗ tay kéo dài của hàng trăm người dân Đồng Tâm đứng chật kín hai bên đường, kết thúc 8 ngày điểm nóng Đồng Tâm.