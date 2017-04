Đừng ngại đối thoại với dân

Ý kiến: Đừng trở thành những “quan cách mạng” Ở nhiều nơi, cán bộ đang dần trở thành những quan cách mạng, không còn chú ý đến bổn phận của lãnh đạo đối với nhân dân rằng mình là đầy tớ, là người phục vụ nên phải lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Đây cũng là mối nguy lớn nhất đối với Đảng cầm quyền. Nhân câu chuyện ở Đồng Tâm, tôi nhớ lại sự việc ở xã Thọ Ngọc, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa gần 30 năm trước. Khi ấy, do bất đồng với chính quyền huyện, xã, người dân nơi đây đã giam giữ 5 cán bộ. Sự việc giằng co gần một tháng mà không giải quyết được nên tỉnh, T.Ư và cả người dân thống nhất đi đến đối thoại để dứt điểm. Tôi khi ấy là Ủy ban Thường trực - như Phó chủ tịch thường trực bây giờ được trao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn cán bộ về đối thoại. Khi chúng tôi về, tình hình cũng căng lắm, nhưng sau khi đối thoại, tình hình dịu đi. Tôi hẹn bà con 3 ngày về báo cáo Ban Bí thư rồi quay lại. Đúng hẹn, chúng tôi trở lại và chứng kiến người dân thả người. Nhân câu chuyện ở Đồng Tâm, tôi nhớ lại sự việc ở xã Thọ Ngọc, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa gần 30 năm trước. Khi ấy, do bất đồng với chính quyền huyện, xã, người dân nơi đây đã giam giữ 5 cán bộ. Sự việc giằng co gần một tháng mà không giải quyết được nên tỉnh, T.Ư và cả người dân thống nhất đi đến đối thoại để dứt điểm. Tôi khi ấy là Ủy ban Thường trực - như Phó chủ tịch thường trực bây giờ được trao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn cán bộ về đối thoại. Khi chúng tôi về, tình hình cũng căng lắm, nhưng sau khi đối thoại, tình hình dịu đi. Tôi hẹn bà con 3 ngày về báo cáo Ban Bí thư rồi quay lại. Đúng hẹn, chúng tôi trở lại và chứng kiến người dân thả người. Đối thoại với dân không khó. Trước tiên phải lắng nghe dân, tìm hiểu ngọn nguồn sẽ thấy được dân đúng ở đâu, còn gì chưa đúng. Chính quyền còn thiếu sót hay sai ở đâu. Ông bà ta dặn rồi, nói phải thì củ cải cũng nghe. Thực tế thì thời gian gần đây, trước vụ Đồng Tâm, ở một số nơi, khi tình hình trở nên phức tạp như ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), Quảng Ninh (Quảng Bình) hay Hạ Long (Quảng Ninh) liên quan đến thu hồi đất mà có sự đối thoại của người đứng đầu tỉnh thì tình hình được giải quyết. Tuy nhiên, những lãnh đạo chịu đối thoại với dân như thế chưa nhiều. Ông Nguyễn Túc (nguyên Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN) Đặt mình vào vị trí người dân Trong vài năm qua, tôi đã 3 lần trực tiếp chủ trì đối thoại với hàng trăm hộ dân để thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương của địa phương. Đó là các trường hợp khu du lịch tại H.Quảng Ninh, dự án nhà máy xử lý nước thải tại TP.Đồng Hới và một dự án nhà máy công nghiệp tại H.Quảng Trạch. Trong những lần đó, có lần người thực thi công vụ bị dân ném đá. Có lần người dân nằm xuống đường để ngăn cản xe vào công trường dự án... Trong vài năm qua, tôi đã 3 lần trực tiếp chủ trì đối thoại với hàng trăm hộ dân để thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương của địa phương. Đó là các trường hợp khu du lịch tại H.Quảng Ninh, dự án nhà máy xử lý nước thải tại TP.Đồng Hới và một dự án nhà máy công nghiệp tại H.Quảng Trạch. Trong những lần đó, có lần người thực thi công vụ bị dân ném đá. Có lần người dân nằm xuống đường để ngăn cản xe vào công trường dự án... Khi chúng tôi về đối thoại, cán bộ ở dưới đều cản, họ sợ không đảm bảo được an toàn cho tôi. Tôi nói rằng nếu các đồng chí không vụ lợi thì dân không bao giờ “ăn thịt mình”. Vì tôi nghĩ, nếu trong những vụ việc mà không có thế lực chống phá, kích động, chỉ đơn thuần người dân vì bị ảnh hưởng quyền lợi mà bức xúc thì đối thoại là phương cách hiệu quả nhất để thuyết phục người dân đồng thuận. Khi đối thoại, hãy đặt mình vào vị trí người dân để nghe xem nếu là mình thì có uất ức không. Cách lắng nghe đôi khi quyết định thành bại cho cuộc đối thoại, rồi từ đó mới nói chuyện đúng sai phân định. Cũng phải thừa nhận, trên thực tế, ngược lại, cũng có lần chính quyền chưa đúng, chưa chuẩn thì mình thẳng thắn nhận lỗi và điều chỉnh. Mời dân giám sát để thấy rằng chính quyền đã sửa sai. Đối thoại nên là xu hướng để chính quyền giải quyết không chỉ các sự vụ mà còn là cách để thấy người dân được tôn trọng, được lấy ý kiến trong những công việc chung. Ông Nguyễn Hữu Hoài (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) Chí Hiếu (thực hiện)