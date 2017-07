Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 , để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, các hãng này dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) trong chiều tối nay (16.7).