Không còn được yêu nên hận

Bị cáo Lê Minh Thu (42 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, H.Trảng Bom, Đồng Nai) kết hôn với chị Phan Thị Tuyết Anh (32 tuổi) và có một con chung là cháu L.T.T (4 tuổi). Do thường xuyên mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên chị Tuyết Anh ra tòa ly hôn với Thu (Thu được quyền nuôi dưỡng con).

Sau khi ly hôn, chị Tuyết Anh đến sống cùng bạn tại xã Long An (H.Long Thành) nhưng Thu vẫn nhiều lần tìm đến đòi hàn gắn lại tình cảm vợ chồng.

Vào ngày 6.5.2016, Thu hẹn gặp vợ cũ và bắt đi chơi cùng với con lần cuối để về quê sinh sống. Trong lúc đi chơi, Thu yêu cầu vợ cũ quay lại sống chung với mình nhưng chị Tuyết Anh không đồng ý. Sau khi đưa chị Tuyết Anh và con gái về phòng trọ của Thu (thuê tại xã Long An, H.Long Thành) thì Thu khóa cửa lại rồi bắt người vợ cũ phải quay lại sống chung với mình.

Đồng thời, Thu lấy 5 gói thuốc trừ sâu pha vào bình sữa và 2 ca nước rồi khống chế buộc chị Tuyết Anh và cháu T. uống thuốc với ý định giết chết vợ con rồi tự tử. Nhận được tin báo, Công an xã Long An đã đến giải cứu mẹ con chị Tuyết Anh, thì Thu còn sử dụng xăng và bình gas đốt nhằm uy hiếp lực lượng công an. Đến rạng sáng ngày 7.5.2016, thấy lực lượng công an bao vây không thể chạy thoát nên Thu mở cửa để cho chị Tuyết Anh ra ngoài. Cùng lúc, Công an ập vào bắt giữ Thu, cứu sống cháu T.

Tại phiên tòa sơ thẩm, do đôi chân bị liệt vì viêm tủy nên bị cáo Thu được HĐXX cho phép ngồi để trả lời thẩm vấn lý do sát hại chị Tuyết Anh và con gái. Một tay bị cáo giữ chặt vành móng ngựa, tay còn lại cứ vung lên trả lời: “Cô ta có người tình nên muốn bỏ bị cáo”.

Vị chủ tọa hỏi bị cáo Thu: “Đã biết vợ ngoại tình còn đi năn nỉ vợ quay lại sống chung làm gì?”. Bị cáo Thu trả lời: “Do bị cáo còn yêu vợ. Bị cáo muốn chết được ở bên vợ con”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thu 8 năm tù về tội giết người.

Cuồng sát cả gia đình vợ vì ghen

Ngày 12.4, TAND tỉnh Đồng Nai cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Wen Yi Min (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 19 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào năm 2011, Wen Yi Min quen biết, kết hôn với chị Hà Vũ Phương (26 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, H.Trảng Bom, Đồng Nai) và sinh sống tại Trung Quốc. Vào năm 2015, sau khi sinh con, chị Phương xin gia đình chồng cho về VN thăm cha mẹ.

Sau đó, vì thấy cuộc sống ở Trung Quốc không thích hợp nên chị Phương không đưa con quay về lại nhà chồng. Năm 2016, Wen Yi Min quay về VN để đón vợ con qua Trung Quốc nhưng chị Phương không đồng ý và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ chị Phương có người tình khác ở VN nên Wen Yi Min không về lại Trung Quốc mà ở lại với vợ.

Đêm ngày 13.2.2016, sau khi tổ chức nhậu tại nhà, thì những người thân trong gia đình chị Phương đi ngủ. Đến khoảng 2 giờ 14.2.2016, thấy mọi người ngủ say và do còn tức giận chị Phương nên Wen Yi Min đã nảy sinh ý định sát hại mọi người trong gia đình bên vợ.

Wen Yi Min đã xuống bếp lấy con dao chẻ củi lên chém chị Phương, anh Hà Tân Nguyên, Hà Vũ Loan (em chị Phương), Liều Như Vũ (bạn Loan), bà Lầu Nhộc Kíu (mẹ Phương) trọng thương. Sau khi bị chém, anh Nguyên, chị Loan chạy ra ngoài kêu cứu. Bà Kíu và anh Vũ té nằm bất tỉnh. Còn chị Phương vào phòng khóa trái cửa, nên Wen Yi Min không thực hiện được hành vi đến cùng. Hậu quả, bà Kíu bị thương tích 49%, anh Vũ 63%, chị Phương 32%, chị Loan 18% và anh Nguyên 9%. Sau khi gây án, đến ngày hôm sau thì đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm Wen Yi Min khai nhận do ghen tuông với người vợ nên dẫn đến hành vi phạm tội.

