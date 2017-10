Ngày 5.10, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ; tổ chức để các cơ sở giết mổ ký cam kết không tiêm thuốc an thần vào heo và tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của thuốc an thần và chế tài xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng tổ chức các đoàn thanh kiểm tra đột xuất, thông báo công khai cơ sở vi phạm.