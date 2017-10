Hai người ở Nghệ An bị lũ cuốn mất tích Sáng nay 10.10, mưa lũ tại Nghệ An đã khiến 2 người dân bị mất tích. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết khoảng 6 giờ sáng nay, cháu Lang Đức Duy (4 tuổi, ở bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) đang trên đường sang nhà người thân chơi thì bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm cháu Duy. Do mưa lớn nên đường vào xã Châu Tiến đã bị nước ngập sâu cầu tràn, chia cắt với bên ngoài khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. UBND huyện Qùy Hợp đã chỉ đạo xã cho người chốt chặn tại các điểm cầu tràn, không cho người qua lại để tránh nguy hiểm. Sáng sớm cùng ngày, chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi, ngụ xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) đang chở con gái đi học, khi đến cầu Ông Vang thì bị nước lũ cuốn trôi. Người dân đã kịp đến cứu cháu bé, tuy nhiên chị Ngoan và chiếc xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, bộ đội… tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên, do nước từ thượng nguồn chảy về mạnh nên đến trưa nay, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Khánh Hoan