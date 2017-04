Trước đó, ngày 10.4, UBND xã Thúy Sơn (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) thông tin, trên địa bàn xã Thúy Sơn vừa xảy ra sự việc em P.T.V.T, sinh ngày 22.4.2004 (đang là học sinh lớp 7, Trường THCS Thúy Sơn) bị xâm hại tình dục dẫn tới sinh con. Ngay sau khi nhận được báo cáo của chính quyền địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, em P.T.V.T là con ông Phạm Văn K. (47 tuổi) và bà Phạm Thị L. (40 tuổi), ngụ tại xã Thúy Sơn. Theo gia đình, thời gian gần đây, thấy bụng cháu to bất thường, nhưng cũng không ai để ý. Đến ngày 4.4 vừa qua, T. lên cơn đau bụng, nên đã được gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để khám bệnh. Tuy nhiên, tại bệnh viện, sau khi thăm khám các bác sĩ kết luận cháu đang mang thai và chỉ vài giờ sau, T. đã sinh ra một bé gái nặng 2,8 kg.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn, cho biết, sau khi nhận được báo cáo của chính quyền địa phương, mới đây Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã về làm việc với gia đình cháu T., cũng như thanh niên tên B. Tuy nhiên, do thanh niên B. không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục cháu T. nên hiện cơ quan công an đã lấy mẫu để xác định ADN.

Minh Hải