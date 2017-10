Chiều 29.9, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết việc kỷ luật các cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ phá hơn 60 ha rừng tại tiểu khu 1, xã An Hưng (H.An Lão, Bình Định) đang được xử lý theo đúng quy trình.

Trong tuần đến, Sở NN-PTNT sẽ thành lập hội đồng để nghe Chi cục Kiểm lâm báo cáo hình thức kỷ luật các cán bộ kiểm lâm. Trên cơ sở này, Sở NN-PTNT sẽ làm việc với Huyện ủy, UBND các huyện An Lão, Hoài Nhơn để xem xét, thống nhất hình thức kỷ luật rồi mới báo cáo lên UBND tỉnh Bình Định để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Trọng Hổ về mức kỷ luật đối với các cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ việc nói trên.



* Thưa ông, để xảy ra vụ phá hơn 60 ha rừng, tại sao Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.An Lão chỉ nhận hình thức kỷ luật khiển trách , trong khi 1 hạt phó bị cảnh cáo và 1 hạt phó khác bị đình chỉ công tác?

- Ông Phan Trọng Hổ: Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong tháng 8, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.An Lão, đi học kiểm lâm viên chính tại TP.HCM nên đã ủy quyền cho Phó Hạt trưởng là ông Phạm Phương Bắc phụ trách công việc của hạt trưởng.

Trong thời gian này, kiểm lâm viên địa bàn H.Hoài Nhơn gọi điện báo có xảy ra phá rừng tại khu vực Đất Quành, xã An Hưng và Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.An Lão Đinh Văn Hòa là người tiếp nhận thông tin. Ông Hòa từ tầng 1 lên tầng 2 để báo cáo cho ông Bắc. Nhưng thay vì báo cáo có phá rừng ở khu vực Đất Quành, ông Hòa lại báo cáo nhầm là có xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu 6, xã An Hưng.

Đúng ra nghe sự việc này, ông Bắc nên báo cáo cho ông Tá để xử lý nhưng ông Bắc không báo cáo mà yêu cầu kiểm lâm địa bàn xã An Hưng tham mưu, lập kế hoạch đi kiểm tra rừng tại khu vực giáp ranh.

Cái rủi là khi đi kiểm tra, đoàn kiểm tra không đi kiểm tra hết khu vực giáp ranh mà chỉ tập trung kiểm tra tại tiểu khu 6 và nghĩ rằng khu vực tiểu khu 1 ở xa nên không ai có thể vào đó để phá rừng được. Vì vậy, đoàn kiểm tra của Chi cục kiểm lâm H.An Lão không phát hiện có phá rừng.

Sau đó, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm H.Hoài Nhơn Nguyễn Hồng Tấn có gọi điện báo cho ông Bắc là có xảy ra phá rừng tại khu vực Đất Quành thì ông Bắc chủ quan, trả lời là đã đi kiểm tra rồi.

Ông Bắc đi kiểm tra không thấy phá rừng nên khi về không báo cho UBND H.An Lão, không báo cáo khi giao ban với Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Khi ông Tá đi học về, ông Bắc cũng không báo cáo gì hết.

* Tại sao ông Nguyễn Hồng Tấn lại phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, nặng hơn hình thức kỷ luật khiển trách của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão?

- Khi nhận thông tin có phá rừng tại vùng giáp ranh, lẽ ra ông Tấn phải tổ chức cuộc họp giữa Hạt Kiểm lâm An Lão và Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn để bàn bạc, cùng nhau xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông Tấn chỉ điện báo rồi thôi. Do vậy, cũng phải bị xử lý kỷ luật do làm việc thiếu trách nhiệm.

* Khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Dễ (57 tuổi, ở xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn) và ông Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, H.Hoài Nhơn), công an xác định 2 người này thuê nhiều người phá rừng tại xã An Hưng từ tháng 6.2017. Ông Tá chỉ mới đi học trong tháng 8.2017. Vậy thời gian xảy ra phá rừng, ông Tá đang là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm nhưng không phát hiện ra vụ việc, sao không phải là người chịu trách nhiệm chính?

- Công an điều tra hỏi thông tin từ người dân và 2 người tham gia phá rừng bị khởi tố thì họ nói phá rừng từ tháng 6 nhưng kiểm lâm cũng xác minh từ người dân thì lại nhận được thông tin là vụ việc phá rừng chỉ xảy ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Muốn xác định chính xác thời gian phá rừng thì phải giám định các cây rừng bị đốn hạ.

Hiện Công an mới chỉ tạm giam, khởi tố có 2 người liên quan đến vụ việc này, còn đang truy tìm kẻ chủ mưu thực hiện vụ phá rừng tại xã An Hưng. Sau khi công an kết khúc điều tra thì mọi việc sẽ rõ.

* Xin cảm ơn ông!



Phú Yên: Tự ý khai thác gỗ tự nhiên trong rừng trồng Từ phản ánh của người dân, sáng 29.9, PV Thanh Niên vào khu vực rừng Cà Bương thuộc thôn Tân Lương, xã Sơn Hội, H.Sơn Hòa (Phú Yên) thì chứng kiến nhiều cây gỗ bị đón hạ, cành nhánh đã đốt cháy nên nhiều gốc cây vẫn còn bị cháy sém. Nhiều gốc cây bằng lăng to gần bằng 2 người ôm đã bị đốn hạ, thân đã bị cắt vận chuyển đi nên tại hiện trường chỉ còn cành nhánh. Anh Nguyễn Văn Quý, người dân ở thôn Tân Lương, cho biết việc khai thác này diễn ra hơn nửa tháng nay, cây gỗ, cành, nhánh được khai thác tập kết ra nhiều bãi trong thôn để vận chuyển đi bán. Tuy nhiên, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết đã tịch thu hơn 144 tấn củi, loại cây: cồng, cốc, lành ngạnh, muồng… từ 2 hộ dân là hộ ông Huỳnh Văn Trọng và hộ ông Nguyễn Thanh Hà khai thác cây rừng tự nhiên nằm rải rác trong rừng trồng của 2 hộ dân này. Khu vực khai thác là tiểu khu V3.2 (thuộc xã Sơn Hội). Năm 2010, hộ ông Trọng được giao 6,69 ha đất lâm nghiệp và đã tham gia trồng rừng dự án lâm nghiệp Flitch. Tháng 9.2017, ông Trọng xin khai thác rừng trồng nhưng đã tự ý khai thác hơn 51 tấn cây rừng tự nhiên nằm rải rác trong diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho ông Trọng. Tương tự, năm 2010, ông Hà được giao hơn 13,3 ha đất lâm nghiệp và đã tham gia trồng rừng dự án lâm nghiệp Flitch. Tháng 9.2017, ông Hà xin khai thác rừng trồng nhưng đã tự ý khai thác hơn 92,7 tấn cây tự nhiên nằm rải rác trong diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho ông Hà. Ông Bé đã khẳng định việc hộ ông Trọng và ông Hà tự ý khai thác cây tự nhiên nằm rải rác trong diện tích đất lâm nghiệp đã giao khi chưa được phép của cơ quan chức năng là sai với qui định. Hiện đang điều tra làm rõ mức độ sai phạm của 2 hộ gia đình đã khai thác chặt cây rừng tự nhiên nằm rải rác trong rừng trồng khi chưa được phép của cơ quan chức năng. Ông Nay Y Blung, Chủ tịch UBND H.Sơn Hòa, xác nhận ông Nguyễn Thanh Hà hiện là Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hội. “Trường hợp ông Hà có thuộc đối tượng giao đất lâm nghiệp để trồng rừng hay không thì UBND H.Sơn Hòa đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên xác minh làm rõ”, ông Nay Y Blung nói. Đức Huy



Hoàng Trọng