Trao đổi với Thanh Niên vào tối 28.9, Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó giám đốc Sở TN-MT Long An, cho biết đoàn thanh tra do do ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường) đã tạm dừng công tác vào chiều cùng ngày.

Theo đó, ông Quang đã có thông báo đến Sở TN-MT Long An về việc tạm dừng hoạt động thanh tra các doanh nghiệp vào chiều 28.9 và sáng 29.9 để trở về Hà Nội báo cáo vụ việc có liên quan đến số tiền gần 400 triệu đồng bị mất ở khách sạn.

Hiện tại, ông Thuấn chưa biết chính xác khi nào đoàn công tác sẽ tiếp tục công việc tại tỉnh Long An. “Chỉ chờ vào thông báo của anh Quang thì mới tiếp tục thực hiện”, ông Thuấn thông tin.

Trước đó, Ông Thuấn cũng cho biết đoàn kiểm tra của ông Nguyễn Xuân Quang về Long An theo kế hoạch định kỳ hằng năm của Bộ TN-MT và có kết hợp cùng các đơn vị liên ngành của tỉnh, gồm: Sở TN-MT; Cảnh sát Môi trường; Ban Quản lý khu kinh tế (Sở Công thương). Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 20.9 và kết thúc vào ngày 11.10.

Tính đến ngày 27.9, đoàn đã kiểm tra được 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cũng theo lịch làm việc, ngày 28.9 đoàn vẫn thực hiện việc kiểm tra bình thường.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn công tác đến khách sạn T.V 2 (P.2, TP. Tân An, tỉnh Long An) đặt phòng nghỉ, trong đó ông Quang nghỉ riêng 1 phòng. Đến sáng 26.9, một người trong đoàn khách báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop. Sau đó, ông Quang báo mình bị mất 385 triệu đồng. Ông Quang cũng cho biết số tiền gần 400 triệu trên là tiền cá nhân. Do có công việc ở trong miền Nam nên ông đã mang theo số tiền lớn trong người.



