Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất tiền khi đi thanh tra doanh nghiệp ở Long An, Tổng cục Môi trường sáng nay (2.10) phát đi thông tin báo chí cho biết sẽ cử cán bộ khác thay ông Quang làm trưởng đoàn thanh tra. Đây cũng là nguyện vọng của cá nhân ông Quang.

Tổng cục Môi trường cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang, Bộ TN - MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Công an tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan để làm rõ các thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh việc tạm dừng kế hoạch thanh tra để ông Nguyễn Xuân Quang ra Hà Nội báo cáo, Tổng cục Môi trường ngay sau đó cũng đã cử Tổ giám sát đoàn thanh tra vào tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan xác minh các thông tin báo chí nêu cũng như trong báo cáo của ông Nguyễn Xuân Quang.

Cũng theo Tổng cục Môi trường, đoàn thanh tra làm việc tại một số tỉnh Tây Nam bộ nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017 của Tổng cục Môi trường; kế hoạch thanh tra cũng đã được thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của luật Thanh tra.

“Vì vậy, kế hoạch thanh tra sẽ vấn tiếp tục được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra của các cơ quan hữu quan và theo nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Xuân Quang, Tổng cục Môi trường sẽ cử cán bộ khác thay thế ông nguyễn Xuân Quang làm trưởng đoàn thanh tra ”, Tổng cục Môi trường cho hay.

Tổng cục Môi trường cho biết thêm, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Bộ trưởng Bộ TN - MT phê duyệt, ngày 7.9, Tổng cục Môi trường đã có quyết định thành lập Đoàn thanh tra, Tổ giám sát đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Long An.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường môi trường làm trưởng đoàn. Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra trên địa bàn tỉnh Long An vào ngày 20.9, đồng thời, triển khai hoạt động thanh tra trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

