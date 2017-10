Theo lịch trình, sáng 30.9, tổ công tác đã trao đổi với lãnh đạo công an tỉnh, sau đó làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An để tìm hiểu một số vấn đề ông Quang tường trình và báo chí đã đưa tin. Ngoài ra, để nắm rõ thêm quá trình đăng ký lưu trú của ông Quang tại khách sạn, có khả năng tổ công tác sẽ đến gặp chủ khách sạn để tìm hiểu thời gian lưu trú, danh sách những người đi cùng ông Quang thời điểm xảy ra vụ mất trộm.

tin liên quan Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra doanh nghiệp Theo trình bày của ông Quang với điều tra viên, tài sản ông bị mất gồm 1 laptop, 385 triệu đồng được cất trong hành lý cá nhân. Do ông Quang đã rời Long An về Hà Nội ngày 28.9 nên việc kiểm tra về pháp luật bảo vệ môi trường đã được đoàn thông báo cho thành viên và doanh nghiệp có tên trong lịch tạm ngưng công tác thanh tra.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, liên quan đến vụ mất trộm này, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An đang khẩn trương xác minh làm rõ một số chi tiết liên quan đến số tiền bị mất cắp, những người liên quan đến lưu trú cùng ông Quang, trong đó có hóa đơn chuyển số tiền 850 USD có trong phòng ông Quang là của ai? Trên cơ sở đó, nếu đủ tài liệu sẽ khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để truy xét nghi can.

Chiều 30.9, ông Phan Nhân Duy, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An, cho biết dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng tổ công tác của Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) vẫn có mặt tại tỉnh này để phối hợp xác minh thông tin vụ mất trộm của Cục phó trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang tại khách sạn T.V2 (P.2, TP.Tân An).

Khôi Nguyên