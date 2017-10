Cuộc họp báo thông tin với báo chí về vụ mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN-MT, được ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, giới hạn trong 45 phút.



Dự cuộc họp này, ngoài lãnh đạo Cục, còn có ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Quang tỏ ra khá căng thẳng trước khi cuộc họp báo diễn ra.

Theo đánh giá của ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường , tại họp báo, sau khi báo chí đưa tin và vụ việc trở nên quá nóng, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo tổ công tác vào làm rõ vụ việc tại Long An, đồng thời tổ chức thông tin rộng rãi tới báo chí.

Ông Thức cho hay, ngoài quyết định thành lập Đoàn thanh tra còn có Tổ giám sát đoàn thanh tra. Khi xảy ra vụ việc liên quan đến Đoàn thanh tra, Tổ giám sát sẽ vào cuộc. Đến khi xảy vụ mất trộm, Đoàn thanh tra do ông Quang làm Trưởng đoàn đã làm việc với 8 doanh nghiệp.

tin liên quan Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra doanh nghiệp Theo trình bày của ông Quang với điều tra viên, tài sản ông bị mất gồm 1 laptop, 385 triệu đồng được cất trong hành lý cá nhân.

Khi xảy ra vụ mất trộm tài sản cá nhân của ông Quang, Tổ giám sát đã làm việc với Công an tỉnh Long An , Công an TP.Tân An, Sở TN-MT Long An, một số doanh nghiệp mà ông Quang đã tiến hành làm việc theo kế hoạch, toàn bộ thành viên của Đoàn thanh tra... Tất cả đều khẳng định ông Quang là Trưởng đoàn đã thực hiện đúng chức trách, thái độ đúng mực.

Ông Thức cũng khẳng định thêm, cuộc thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường ở Long An do ông Quang làm Trưởng đoàn lần này là theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ TN-MT, Tổng cục Môi trường phê duyệt từ trước. Đoàn thanh tra của ông Quang lần này sẽ làm việc với 30 doanh nghiệp tại tỉnh Long An. Thời gian diễn ra trong 45 ngày, kể từ 20.9, không tính ngày nghỉ.

Giải đáp luồng thông tin dư luận về các “thành viên lạ” trong Đoàn thanh tra do ông Quang làm Trưởng đoàn ở Long An lần này, ông Thức cho biết, theo quy định là có đại diện Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (ông Quang làm Trưởng đoàn, 1 cán bộ khác làm thành viên đoàn); 2 cán bộ thuộc Sở TN-MT Long An; 2 cán bộ thuộc Ban quản lý Khu kinh tế ở Long An; 1 cán bộ thuộc Cảnh sát môi trường (PC49), 1 cán bộ thuộc Sở Công thương tỉnh Long An.

“Ngoài ra, để thực hiện việc thanh tra, bao giờ trong Đoàn thanh tra cũng có đơn vị tham gia trực tiếp lấy mẫu. Trong lần này, đơn vị được mời tham gia là Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam. Viện này có cử 2 cán bộ Tùng và Nam đi cùng, ở cùng khách sạn với ông Quang lấy mẫu trực tiếp”, ông Thức cho biết.

Cũng theo ông Thức, ngày 26.9, khi xảy ra sự việc mất trộm tài sản cá nhân, Bộ TN-MT đã yêu cầu ông Quang dừng công tác thanh tra, về Hà Nội báo cáo vụ việc. Theo nguyện vọng của ông Quang và để đảm bảo thực hiện quyết định thanh tra, Tổng cục Môi trường đã cử ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, làm Trưởng đoàn thay ông Quang.

Theo ông Thức, vụ mất trộm của ông Quang là việc cá nhân, nhưng lại xảy ra khi ông Quang đang đi thanh tra tại địa phương, thông tin dư luận nhiều chiều. Tổ giám sát đã vào Long An xác minh và dựa trên báo cáo của ông Quang.

Sau khi đại diện lãnh đạo Cục tóm tắt lại sự việc, đến phần hỏi đáp tại họp báo, Cục trưởng Nguyễn Văn Tài yêu cầu mỗi phóng viên đặt 1 câu hỏi do thời gian không có nhiều.

Trả lời báo chí về việc ông Quang đi công tác là việc chung nhưng lại mang nhiều tiền với mục đích mua đất là việc riêng liệu có sai quy định, ông Thức cho biết: "Theo báo cáo của ông Quang, người bị hại trong vụ mất trộm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám nghiệm tại hiện trường đã xác định, số tài sản ông Quang mất là 1 máy tính xách tay và 385 triệu đồng. Chúng tôi đã rà soát lại các quy định, hiện không quy định rõ cán bộ khi đi công tác có được mang nhiều tiền theo hay không, nên ông Quang mang nhiều tiền đi thanh tra tại Long An là việc cá nhân, không vi phạm”, ông Thức nói.

Ông Thức cũng cho hay chưa có kênh nào thẩm định lại, chỉ căn cứ trên bản báo cáo của ông Quang. Vụ việc này đã được Cơ quan cảnh sát tỉnh Long An khởi tố điều tra làm rõ vụ mất tài sản công dân khi đi công tác trên địa bàn. Tổng cục Môi trường cũng không đủ chức năng, nhiệm vụ làm rõ vấn đề này.

Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc mất trộm tài sản cá nhân trong khi đi thanh tra, ông Quang chia sẻ: “Tôi rất buồn phiền. Đây việc cá nhân của mình, nhưng vô hình chung, từ “tai nạn” của mình gây ra nhiều thông tin chưa chính xác được đăng tải, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, cơ quan tổ chức. Tôi rất buồn lòng!”.

