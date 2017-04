Trạm BOT Bến Thủy không thu phí của dân địa phương Ngày 11.4, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã làm việc với 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) - nhà đầu tư Trạm thu phí Bến Thủy 1 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí này. Trao đổi với PV Thanh Niên sau cuộc họp, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết cuộc họp thống nhất miễn phí vé qua trạm đối với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP.Vinh, H.Hưng Nguyên (Nghệ An) và TX.Hồng Lĩnh, H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh); miễn phí đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1. Việc miễn phí nói trên áp dụng từ ngày 24.4. Phạm Đức - K.Hoan