Theo thông tin ban đầu, sáng 26.9, cháu Rơ Lan H.N. đi chăn bò nhưng trưa không thấy về.

Trưa cùng ngày, một bé gái đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca (thôn Hòa Phú) phát hiện N. tử vong trong lùm cây liền hô hoán người dân và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an H.Chư Pứh đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định N. tử vong do bị vật cứng (nghi là đá) đập vào đầu . Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và xác định được nghi can trong vụ án.