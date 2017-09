Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9 giờ 23.9, nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Thuận đã phải điều động lực lượng CSCĐ hỗ trợ Công an TP. Phan Thiết ra Mũi Né xử lý tình trạng mất an ninh trật tự do hai nhóm người có dấu hiệu dùng mã tấu, dao phay giải quyết tranh chấp đất đai.

tin liên quan Nổ súng khống chế hai nhóm tranh chấp đất đai Công an Phan Thiết phải nổ súng mới có thể vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, nhóm người từ nơi khác đến đã ở lại khu đất lập lán trại qua đêm để chiếm giữ đất.

"Dàn trận" sẵn, hung khí giấu xung quanh

Tại khu đất trồng keo, bạch đàn và cây điều ngay ngã ba đường Xuân Thủy và Nguyễn Cơ Thạch (rộng khoảng 5.000 m2 ở KP. Long Sơn, P. Mũi Né, TP. Phan Thiết), khi công an tiến vào, đã thấy nhiều thanh niên đang ngồi dưới các gốc cây ăn nhậu.

Do người dân báo nhóm thanh niên này "đem theo mã tấu" chuẩn bị đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở địa phương, nên công an đã kiểm tra hành chính từng người.

Tại thời điểm này, lực lượng công an kiểm tra các bụi cây, phát hiện nhiều mã tấu, kiếm to, hàng chục cây thép nhọn gắn vào cán tre dài như mũi tên bắn cá... Công an đã tịch thu ngay lập tức các hung khí nguy hiểm này đem ra xe của công an cất giữ.

"Ngoài quê em toàn dùng mã tấu, dao phay đi làm rẫy"

Khi lực lượng công an tiến vào khu đất, một người phụ nữ xưng là chủ đất xuất hiện, liên tục quát tháo, chỉ đạo các thanh niên lạ mặt mà người phụ nữ này gọi là người làm công của mình. Người phụ nữ này khẳng định bị "giang hồ địa phương" đánh, đánh luôn “người làm thuê” của bà vào tối 22.9.

“Tụi nó đánh lính tôi bị thương sao không thấy công an tới. Giờ định làm gì tôi sao?”. Người đàn bà la lối, quát lớn tiếng với lực lượng công an.

"Bà chủ đất" cho rằng hung khí mà công an tìm thấy trong các lùm cây “là để chặt cây trong bãi đất. Vì ngoài quê em toàn dùng mã tấu. dao phay đi làm rẫy”.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ việc lúc 10 giờ ngày 23.9, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp yêu cầu các lực lượng chức năng phải kiểm tra hành chính toàn bộ số người lạ, thu giữ ngay toàn bộ các hung khí nguy hiểm, đưa những người lạ về trụ sở công an lấy lời khai.

Ông Đỗ Ngọc Điệp nhấn mạnh: “Nếu họ không có giấy tờ chứng minh hợp pháp thì yêu cầu rời ngay khỏi địa phương. Người nào có hành vi chống lại lực lượng thi hành công vụ thì mời về trụ sở công an giữ lại”.

Tranh chấp đã có từ lâu

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P. Mũi Né cho biết người phụ nữ "chủ đất" là bà N.T.Y. (trú Q.Gò Vấp, TP. HCM). Bà Y. ra Mũi Né mở quán karaoke và có mua lô đất này của ông V.D.A.

Những cây keo, tràm trên bãi đất tranh chấp trước đây thuộc dự án trồng rừng PAM và giao cho cho hộ ông V.DA. Ông A. sau đó bán cho bà Y. Tuy nhiên, trong khi san ủi để trồng cây ở lô đất này, bà Y. bị người dân địa phương cho rằng đã lấn sang đất của họ tới hàng nghìn mét, nên những tranh chấp này xảy ra từ lâu.

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an TP. Phan Thiết, người trực tiếp chỉ huy các lực lượng công an tại hiện trường, cho biết vào tối 22.9 giữa 2 nhóm thanh niên đã có xô xát ngay tại bãi đất trên.

tin liên quan Công an Bình Thuận điều Cảnh sát cơ động giải tán nhóm người mang mã tấu Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đang lập biên bản, lấy lời khai hàng chục người mang theo mã tấu, hung khí đến một khu đất nhằm giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo thượng tá Dũng, 2 nhóm thậm chí đã dùng mã tấu, bom xăng tấn công nhau. Công an trạm phòng chống tội phạm Mũi Né đã đến can ngăn và nổ súng chỉ thiên để vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, nhóm '"người làm công" của bà Y. đã dựng lán trại ngủ ngay tại bãi đất này suốt đêm.

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 23.9, tất cả các thanh niên lạ mặt và bà Y. được đưa về trụ sở Công an P.Mũi Né để lấy lời khai. Tuy nhiên, bà Y. tự gọi taxi cùng đi với "những người làm công" đến trụ sở công an, vì cho rằng “vi phạm gì đâu mà phải lên xe công an”.

Khi công an lên taxi ngồi cùng, bà Y. cũng phản đối vì cho rằng “có tội gì đâu mà công an kèm sát”.

Tại trụ sở công an, bà Y. liên tục gọi "nhờ" ai đó: "Anh chỉ đạo nói tụi nó giùm em. Em làm ăn lương thiện mắc gì mời em về công an phường...”.

Liên quan tới vụ việc, ông Đỗ Ngọc Điệp yêu cầu cơ quan công an cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc: "Nếu bà Y. mua đất hợp pháp thì trình hồ sơ, xin phép thủ tục xây dựng, thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất, nhưng đằng này đưa người, hung khí đến đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Không thể chấp nhận làm ăn theo kiểu giang hồ như vậy được".

Công an TP.Phan Thiết vẫn đang tiếp tục lập biên bản, lấy lời khai hàng chục "người làm công" của bà Y. Thượng tá Nguyễn Đức Dũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã xác định ban đầu nhóm thanh niên địa phương xô xát với nhóm của bà Y., đang mời lên công an lấy lời khai”.

Trưa nay 23.9, Công an TP. Phan Thiết đã mời nhiều thanh niên xăm mình cố thủ trong một lô đất ngay P. Long Sơn (P. Mũi Né) về trụ công an để lấy lời khai.



Trưa nay 23.9, Công an TP. Phan Thiết đã mời nhiều thanh niên xăm mình cố thủ trong một lô đất ngay P. Long Sơn (P. Mũi Né) về trụ công an để lấy lời khai.



Quế Hà

Ảnh: Quế Hà