Một trường hợp “bảo kê” xây dựng nhà trái phép bị khởi tố Vào ngày 23.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Trọng Đính (42 tuổi, ngụ P.10, TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi môi giới hối lộ. Theo thông tin ban đầu, tháng 9.2016, Đính nói mình có khả năng lo lót xây dựng nhà trái phép trên đất Trung đoàn tên lửa 261 nên nhận 35 triệu đồng một một hộ dân lo xây 2 căn nhà. Tuy nhiên, khi hộ dân này xây nhà thì bị cơ quan chức năng cưỡng chế. Khi biết công trình bị cưỡng chế, Đính đến nhà hộ dân này nói đưa thêm 5 triệu đồng để lo lót cho cơ quan chức năng địa phương. Sau khi đưa xong cho Đính, người dân xây lại nhà thì bị cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế. Hộ dân này tìm đến nhà Đính đòi lại tiền nhưng nghi can này không trả nên đã làm đơn trình báo đến các cơ quan công an. Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, Đính khai nhận đã đưa tiền cho một cán bộ đang công tác trong đơn vị Trung đoàn tên lửa 261 để lo xây nhà trái phép. Hiện vụ việc này Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.