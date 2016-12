Sáng nay 22.12, tại hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2016, thảo luận về nội dung quản lý nhà nước về ATGT, nhiều đại biểu, chuyên gia đã kiến nghị sửa đổi luật Giao thông đường bộ.

Ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai đề nghị chỉ cho phép đăng ký một loại biển số xe, không phân biệt xanh trắng, trong đó sẽ chia ra các loại xe khác nhau như xe con một loại, xe tải một loại như Trung Quốc đã làm, vì một thực tế nhiều xe biển xanh 80B lưu thông tốc độ quá “thoải mái”.

Bày tỏ đồng tình với đề xuất này, thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cho rằng điều này rất đúng. Vì theo ông Hà, “bây giờ người dân một biển, Nhà nước một biển, công an một biển. Nhiều trường hợp xe biển kiểm soát 80 lưu thông trên đường vẫn vi phạm. Ra đường ông nào cũng to cả”.