1 phụ nữ tử vong, 1 người đàn ông rơi lầu tại khách sạn ở Nam Nha Trang

Sáng 3.11, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận tại khách sạn N.L, nằm trên địa bàn xã Phước Đồng cũ, xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông lưu trú tại khách sạn N.L đã rơi từ trên lầu xuống đất, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn phòng mà người đàn ông này thuê thì phát hiện một người phụ nữ đã tử vong bên trong.

Thông tin ban đầu cho biết người đàn ông thuê phòng tại khách sạn N.L trong thời gian khoảng 3 ngày trước. Hiện chưa rõ danh tính cũng như mối quan hệ giữa hai người.

Hiện trường vụ việc người đàn ông rơi lầu ẢNH: NDCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh những người liên quan và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân người phụ nữ tử vong cũng như diễn biến dẫn đến việc người đàn ông rơi lầu đang được Công an phường Nam Nha Trang phối hợp đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ.