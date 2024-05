10 bí quyết hữu ích cần biết từ 'Thánh kinh marketing'

Trong Thánh kinh marketing (do First News và NXB Dân Trí ấn hành), tác giả Yaniv Zaid – tác giả cuốn sách Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái nổi tiếng đã chắt lọc 10 bí quyết marketing hữu ích cần phải biết trong thế kỷ 21, bất kể bạn là một quản lý cấp cao, một người khởi nghiệp, doanh nhân hay người làm công ăn lương.

Cuốn sách mang đến 10 bí quyết hữu ích trong marketing và bán hàng NXB

Thời đại công nghệ đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành marketing – nơi mà ai cũng có thể kinh doanh bất kỳ loại hàng hóa nào có được, từ các sản phẩm, cho đến các dịch vụ vật chất, văn hóa, tinh thần, tri thức.



Tuy nhiên, không nhiều chương trình giáo dục chính quy dạy cách chào bán các sản phẩm của mình. Hoặc nếu có thì khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế cũng khá xa. Từ đó dẫn đến việc nhiều người vẫn loay hoay trong các quy trình cũ và không thể mang các sản phẩm, dịch vụ của mình đến với những khách hàng tiềm năng.

Bí quyết "chốt đơn"

Cuốn sách Thánh kinh marketing ra đời với mục đích thu hẹp khoảng cách giữa những điều nhất thiết phải biết về bán hàng, tiếp thị, thuyết phục, đàm phán, thuyết trình và công việc kinh doanh nói chung với những điều được dạy trong môi trường chính quy. Từ đó giúp mỗi người tự định hướng và mở khóa nhiều tiềm năng trong lĩnh vực marketing hiện đại để đạt đến thành công của riêng mình.

Thánh kinh marketing mang đến 10 bí quyết hữu ích trong marketing và bán hàng như: cách để định giá cao cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn ngay cả khi thị trường bão hòa; cách để xây dựng thương hiệu cá nhân như một chuyên gia trong lĩnh vực; cách để biến những người không có ý định mua sản phẩm hay dịch vụ trở thành khách hàng thực thụ của bạn; làm thế nào để người khác cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với bạn lần đầu; làm thế nào để tạo sự tín nhiệm và lòng tin từ người khác…

10 bí quyết này được chia thành 10 chương riêng biệt, đồng thời, ở cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt nội dung chính để người đọc dễ ghi nhớ những điểm mấu chốt.

Theo Yaniv, nếu muốn bán sản phẩm hay dịch vụ của mình với giá cao, phải đọc được suy nghĩ của khách hàng, hiểu lý do vì sao họ muốn mua hàng, chứ không phải vì muốn bán hàng cho họ. Khi chạm được đến cảm xúc và khát vọng của nhóm khách hàng mục tiêu, người làm marketing có thể phá vỡ ranh giới của quảng cáo truyền thống và tạo dựng được kết nối sâu sắc hơn với khách hàng.

Thánh kinh marketing cho thấy những triết lý thành công không nằm ở đâu xa mà hiện diện và được ứng dụng ngay trong đời sống hằng ngày NXB

Với văn phong "viết như nói" đặc trưng của Yaniv Zaid cùng nhiều ví dụ thực tiễn mà tác giả đã lồng ghép, Thánh kinh marketing cho thấy những triết lý thành công không nằm ở đâu xa mà hiện diện và được ứng dụng ngay trong đời sống hằng ngày. Do vậy, độc giả - cho dù đang ở quốc gia nào, trong bất kỳ lĩnh vực, nghề nghiệp nào - cũng đều có thể tìm thấy những giá trị hữu ích, có thể là về marketing, nghệ thuật thương thuyết, hay đơn giản là cảm hứng từ một trải nghiệm thực tế của những người trong nghề.