10 diễn viên có thu nhập cao nhất 2023, nam áp đảo nữ

Adam Sandler gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám Hollywood để giành vị trí đầu bảng với 73 triệu USD bỏ túi trong năm qua. Ngôi sao 57 tuổi kiếm được khoản thù lao "khủng" này chủ yếu nhờ vào hợp đồng béo bở với "gã khổng lồ" Netflix. Năm ngoái, nam diễn viên kết hợp cùng Jennifer Aniston trong Murder Mystery 2, tham gia phim gia đình You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah đồng thời lồng tiếng cho nhân vật chính trong tác phẩm hoạt hình Leo.