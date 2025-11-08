10 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm khô ráp, mỏng yếu cỡ nào cũng căng bóng

1. Kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm Rejuvaskin Facial Moisturizer

On top đầu kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm không thể không nhắc đến sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin - cái tên đã khẳng định vị thế hơn 37 năm tại Mỹ. Sở hữu công thức ReVita-D Complex™ mang tính đột phá cùng 10 dưỡng chất tinh tuyển, Rejuvaskin Facial Moisturizer mang đến khả năng cấp ẩm cao, làm dịu làn da sau thời gian ngắn, hỗ trợ giảm mẩn đỏ - kích ứng, đồng thời "hô biến" bề mặt da khô ráp trở nên mềm mịn và căng bóng. Nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, sản phẩm còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, giúp làm mờ các nếp nhăn li ti và cải thiện vết chân chim trả lại vẻ săn chắc cho da.

Điểm khác biệt giúp Rejuvaskin Facial Moisturizer ghi điểm chính là phức hợp ReVita-D Complex™, có khả năng kích thích da tự tổng hợp vitamin D - thành phần quan trọng trong việc củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Nhờ đó, làn da được bảo vệ tối ưu trước tia UV, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Kết quả là một làn da ẩm mịn, rạng rỡ và đầy sức sống, bất chấp áp lực môi trường.

Không chỉ cấp ẩm, khóa ẩm và chống lão hóa; Rejuvaskin Facial Moisturizer còn cung cấp vitamin thiết yếu, axit béo và amino acid giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da nhạy cảm. Đây là sản phẩm cho mọi loại da, đặc biệt là kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm, phù hợp cả những làn da đang yếu hoặc sau điều trị.

Thành phần nổi bật: Phức hợp reVita-D, dầu hướng dương, chiết xuất baobab, sorbitan olivate, cetearyl olivate, aquacell từ dưa hấu, kakadu plum.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ kích thích tăng sinh vitamin D tự nhiên, mang lại làn da ẩm mịn và khỏe mạnh từ sâu bên trong, đồng thời ngăn chặn lão hóa sớm.

Giúp làm mờ nếp nhăn nhanh chóng nhờ cơ chế hydrat hóa thông minh.

Chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cấu trúc da, duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.

Thúc đẩy tăng sinh collagen, giúp da đàn hồi, hạn chế chảy xệ và giữ độ săn chắc.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm tác động từ tia UV và môi trường ô nhiễm giúp làn da nhạy cảm mỏng yếu khỏe đẹp trở lại.

Khóa ẩm hiệu quả, mang lại làn da căng mọng và rạng rỡ.

Kết cấu cream-gel siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Công thức lành tính, không paraben, không cồn nên an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang hồi phục sau trị liệu.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng ẩm, chống lão hóa không còn gì để chê nhưng công dụng làm trắng da cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài hơn.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng ẩm trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Top 2 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm là cái tên đến từ thương hiệu MD CARE. Phiên bản nâng cấp của MD CARE Brightening Blemish Cream gây ấn tượng mạnh mẽ khi bổ sung hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới với cơ chế tác động kép: vừa ức chế sự hình thành melanin gây sạm nám, vừa làm dịu và phục hồi cấu trúc da. Nhờ đó, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc da đang gặp vấn đề tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn giữ nguyên khả năng làm sáng da và mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả điều trị dài hạn.

Kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn được xem như "cánh tay phải" trong việc cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như đầu gối, khuỷu tay, vùng dưới cánh tay. Nhờ đó, làn da trở nên đều màu, sáng khỏe rạng rỡ từ gương mặt đến toàn thân. Đặc biệt, sản phẩm cũng có khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp làn da căng bóng, mềm mại và khỏe mạnh.

Thành phần nổi bật: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm dồi dào, hỗ trợ kích hoạt quá trình tái tạo tế bào mới, tăng sinh collagen, cho làn da mịn màng - tươi trẻ.

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch lớp sừng già cỗi cho làn da mềm mịn và sáng bật tông.

Giảm hình thành melanin, hỗ trợ cải thiện da xỉn màu và làm mờ thâm mụn.

Làm sáng da dịu nhẹ, kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Tăng cường độ đàn hồi, cải thiện kết cấu da, giảm chảy xệ và hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hiệu quả trên vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách…, giúp da sáng đều và rạng rỡ hơn.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho da nhạy cảm, có thể sử dụng cho cả mặt và toàn thân.

Nhược điểm: Sản phẩm ngày càng được cộng đồng skincare yêu thích nên thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng, gây khó khăn khi mua đúng đợt.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

3. Kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm Frezyderm Moisturizing Plus Cream

Top 3 đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Frezyderm xuất xứ Hy Lạp. Kem Frezyderm Moisturizing Plus Cream ứng dụng công nghệ "Molecular Film" hiện đại, tạo nên lớp màng sinh học siêu mỏng bao phủ làn da, hoạt động như tấm áo giáp giúp ngăn bụi bẩn, ô nhiễm, đồng thời khóa ẩm và tăng hiệu quả thẩm thấu dưỡng chất. Song song đó, công nghệ "Active Microspheres" đem đến cơ chế cấp ẩm kéo dài nhờ các vi cầu thông minh giải phóng dưỡng chất từ từ, giúp da duy trì độ ẩm tối ưu, căng mọng.

Điểm cộng sáng giá của Frezyderm Moisturizing Plus Cream nằm ở sự phối hợp hoàn hảo giữa 3 phân tử hyaluronic acid đa trọng lượng và 2 peptide sinh học tiên tiến, tạo nên hiệu ứng kép: vừa cấp nước mạnh mẽ ở nhiều tầng da, vừa củng cố khả năng phục hồi và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. Kết cấu của Frezyderm Moisturizing Plus Cream cực kỳ nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn dính, phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm khó chiều.

Thành phần chính: Hyaluronic acid đa tầng, peptide sinh học, phytosqualane, vitamin E, ceramides, chiết xuất cúc La Mã.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm dồi dào và bền lâu, giúp da luôn căng mềm, mịn màng suốt ngày dài.

Hỗ trợ cải thiện làn da, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen & elastin, cải thiện độ đàn hồi và làm mờ nếp nhăn.

Tăng cường "lá chắn" tự nhiên, giúp da chống chọi tốt hơn trước bụi mịn, khói bụi và ánh nắng.

Làm dịu nhanh vùng da nhạy cảm, đỏ rát - cực kỳ phù hợp với da dễ kích ứng.

Bộ ba hyaluronic acid thẩm thấu đa tầng giúp da được cấp nước sâu đến từng lớp.

Bộ đôi peptide sinh học củng cố cấu trúc da, phục hồi da.

Công thức an toàn, lành tính, không chứa thành phần gây kích ứng - dùng được cho mọi loại da.

Kết cấu mỏng nhẹ cực "đỉnh", thấm nhanh, thoáng da, không gây bít tắc hay bóng nhờn.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường hiện khá chênh lệch, khó kiểm soát chất lượng từng nơi phân phối.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 939.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-duong-am-frezyderm-moisturizing-plus-cream.html

4. Kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm CeraVe SA Smoothing Cream

On top 4 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm không thể thiếu cái tên đến từ thương hiệu Cerave nước Mỹ. Kem CeraVe SA Smoothing Cream với sự kết hợp salicylic acid, LHA, urea, bộ ba ceramides thiết yếu cùng hyaluronic acid giúp làm sạch lỗ chân lông, cải thiện độ mượt mà của da đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đặc biệt, công nghệ MVE cho phép dưỡng chất được giải phóng từ từ, giúp làn da được nuôi dưỡng suốt nhiều giờ. Công thức được phát triển bởi chuyên gia da liễu, nói không với hương liệu và hạn chế tối đa nguy cơ gây kích ứng.

Thành phần nổi bật: Salicylic acid & LHA, 10% urea, 3 loại ceramides thiết yếu, hyaluronic acid, công nghệ MVE.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp loại bỏ tế bào chết một cách nhẹ nhàng, giúp bề mặt da mịn màng hơn và giảm tình trạng thô ráp, sần sùi.

Duy trì độ ẩm đến 24 giờ nhờ công nghệ MVE mang lại làn da mềm mại, đủ ẩm và giảm khô nẻ hiệu quả.

Củng cố màng bảo vệ tự nhiên của da, hỗ trợ giảm kích ứng và làm dịu da nhạy cảm.

Giảm mẩn đỏ, khó chịu và mang lại cảm giác thoải mái cho những làn da dễ kích ứng.

Cải thiện kết cấu da, giúp da trở nên đều màu, sáng khỏe hơn.

Phù hợp cho mọi làn da và phù hợp hơn cả với những làn da nhạy cảm, da thô ráp, sần sùi hay da khô, dễ bị vảy nến hoặc dày sừng nang lông.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát chất lượng trên từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 275.000 đồng/177g, 420.000 đồng/340g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/kem-duong-am-danh-cho-da-nhay-cam-cerave-sa-smoothing-cream-340g.html

5. Kem dưỡng ẩm, phục hồi da nhạy cảm Bioderma Cicabio Crème

Vị trí top 5 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm gọi tên thương hiệu Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Kem dưỡng Bioderma Cicabio Crème được phát triển dành riêng cho làn da đang tổn thương, cần được làm dịu và phục hồi nhanh chóng. Nhờ khả năng làm dịu nhanh và cung cấp dưỡng chất chuyên sâu, Bioderma Cicabio Crème giúp đẩy nhanh tốc độ cho quá trình tái tạo da, giảm cảm giác đau rát và khô căng. Những ai đang điều trị mụn, đặc biệt là da nhạy cảm dễ kích ứng, cũng có thể sử dụng sản phẩm này để phục hồi hàng rào da và làm dịu các kích ứng phát sinh.

Thành phần nổi bật: Công nghệ ANTALGICINE™, resveratrol, đồng, centella asiatica, hyaluronic acid và glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Xoa dịu và cải thiện nhanh tình trạng da tổn thương như ửng đỏ, ngứa…

Tác động làm dịu mạnh mẽ, giảm kích ứng và cảm giác ngứa ngáy sau khi thoa.

Hỗ trợ thúc đẩy cơ chế tự phục hồi của da, giúp làn da phục hồi nhanh hơn. Đồng thời giảm khô ráp và khó chịu do mất nước.

Cung cấp độ ẩm sâu và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da luôn mềm mại, khỏe mạnh, rạng rỡ.

Kết cấu kem nhẹ, không dầu, thấm siêu nhanh, mang lại cảm giác thoáng ráo, không bí da và hoàn toàn không gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Công thức an toàn, lành tính, không chứa cồn, không paraben phù hợp với da nhạy cảm.

Nhược điểm: Đang được bán với nhiều mức giá khác nhau mà khó kiểm soát chất lượng trên từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-duong-am-phuc-hoi-da-duong-chuyen-sau-bioderma-cicabio-creme.html

6. Tinh chất cấp ẩm cải thiện dấu hiệu lão hóa Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence

Top 6 là serum Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence được xem như bước tiến trong công nghệ trẻ hóa và nuôi dưỡng làn da hiện đại. Sản phẩm sở hữu công thức AOX cô đặc kết hợp cùng hyaluronic acid (HA) và AHA - bộ ba "sức mạnh kép" giúp cấp ẩm chuyên sâu, hỗ trợ quá trình cải thiện cấu trúc da và xử lý trọn vẹn 4 dấu hiệu lão hóa sớm: nếp nhăn li ti, rãnh nhăn rõ nét, tình trạng khô sần, lỗ chân lông to và các tổn thương do tác động của môi trường.

Thành phần nổi bật: Glycerin, glycolic acid, sodium hydroxide, sodium hyaluronate, PEG-40 hydrogenated castor oil, citric acid, trisodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa sớm, bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa.

Hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, từ các rãnh mỏng đến những nếp gấp sâu trên da.

Tăng cường sức mạnh hàng rào tự nhiên, giúp da khỏe hơn trước tia UV, bụi mịn và căng thẳng mỗi ngày.

Giúp thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện bề mặt da mịn màng, sáng khỏe và đều màu.

Kết cấu tinh chất siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu cực nhanh, mang lại cảm giác thoáng, không nặng mặt hay bí tắc.

Nhược điểm: Cấp ẩm và chống lão hóa mà với nếp nhăn sâu cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.049.000 đồng/ 30ml

7. Kem dưỡng ẩm và phục hồi da La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Top 7 kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay của Pháp. Với công thức phục hồi chuyên sâu, kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm mang đến khả năng làm dịu nhanh những vùng da đang yếu, mẩn đỏ hoặc ngứa rát.

Sản phẩm giúp xoa dịu cảm giác khó chịu, đồng thời hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da để giảm nguy cơ hình thành thâm và sẹo sau mụn. Nhờ khả năng thẩm thấu nhanh và nuôi dưỡng sâu, sản phẩm cực kỳ phù hợp với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc đang tổn thương sau các liệu trình thẩm mỹ nhẹ. Cicaplast baume B5 còn là "vị cứu tinh" cho làn da khô rát, mẩn đỏ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm phát huy hiệu quả trong các trường hợp hăm tã, kích ứng thời tiết hoặc vết côn trùng cắn, mang lại sự an tâm tối đa cho cả gia đình.

Thành phần nổi bật: Chiết xuất bơ hạt mỡ, panthenol 5%, madecassoside, zinc gluconate, silica và nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm mạnh mẽ và bền lâu, giúp da luôn mềm mại, hạn chế tình trạng khô căng và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Thúc đẩy quá trình hồi phục cho vùng da sau nặn mụn, sau laser hoặc sau những tổn thương nhẹ.

Củng cố cấu trúc da, giúp da khỏe hơn và tăng sức đề kháng trước các yếu tố gây hại từ môi trường.

Làm dịu nhanh tình trạng da bong tróc, khô nẻ, mang lại hiệu quả sau vài lần sử dụng.

Hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da trở nên mịn màng, căng đầy và đều màu.

Làm dịu kích ứng do thời tiết, vết côn trùng cắn và an toàn cho cả làn da em bé.

Kết cấu kem hơi đặc nhưng thấm rất nhanh, không gây bết dính hay bí da.

Công thức sạch, không chứa paraben và các chất bảo quản gây kích ứng, phù hợp cho da yếu, nhạy cảm và da sau điều trị.

Nhược điểm: Xuất hiện hàng nhái nên khi mua tìm hiểu thật kỹ và chỉ mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 410.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-duong-lam-diu-mat--lam-muot-va-phuc-hoi-da-la-roche-posay-cicaplast-baume-b5-soothing-repairing-balm.html

8. Kem dưỡng ẩm, sáng da ban đêm Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Không chỉ dừng lại ở vai trò của một kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm, Floslek Re Vita C Night Cream còn là giải pháp chăm sóc da chuyên sâu vào ban đêm, giúp tăng độ sáng mịn, cải thiện độ đàn hồi cho da.

Thành phần nổi bật: Vitamin C, vitamin A từ thực vật, dầu hạt bông.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu, duy trì làn da căng mịn, hạn chế tối đa tình trạng khô sạm do mất nước.

Làm mờ thâm nám, giúp da sáng đều và rạng rỡ tự nhiên.

Kích thích tăng sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm mềm các rãnh nhăn, nếp gấp trên da.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 50ml

9. Kem dưỡng phục hồi chống lão hóa da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

Top 9 là kem dưỡng ẩm chống lão hóa ban đêm đến từ thương hiệu Sakura - Nhật Bản. Kem dưỡng đêm Sakura Restorative Night Cream được nghiên cứu dành riêng cho kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm, làn da đang yếu, dễ kích ứng vì dùng sai mỹ phẩm hoặc chịu ảnh hưởng từ môi trường. Kem Sakura Restorative Night Cream không chỉ nuôi dưỡng sâu mà còn hỗ trợ quá trình tăng sinh collagen tự nhiên. Nhờ đó, da được cải thiện mịn mướt, nếp nhăn mờ đi, sắc tố da đồng đều hơn và giữ được vẻ rạng rỡ, tươi sáng lâu dài.

Thành phần nổi bật: Squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ kudzu.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm chuyên sâu và phục hồi mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình cải thiện các tế bào hư tổn, tái cấu trúc nền da từ bên trong.

Kích thích sản sinh collagen, tái tạo bề mặt da, cho cảm giác căng bóng, mượt mà ngay khi thức dậy.

Làm đầy và làm mờ nếp nhăn, cải thiện tình trạng khô ráp, mất nước và dấu hiệu lão hóa sớm một cách hiệu quả.

Ức chế hình thành melanin, hỗ trợ giảm sạm, giảm nám, giúp da sáng đều và tươi tắn hơn từng ngày.

Sau 8 tuần sử dụng, các rãnh nhăn, vết chân chim và vùng da chùng nhão cải thiện trông thấy.

Chất kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn dính, mang đến cảm giác thoải mái cho cả làn da khó chiều nhất.

An toàn cho mọi loại da, kể cả da mỏng yếu, dễ nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn cần khôi phục hàng rào bảo vệ.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ nên khi lấy kem có thể hơi bất tiện.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/ 30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

10. Kem kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm White Label Premium Placenta Cream

Kem dưỡng ẩm White Label Premium Placenta Cream là sự kết hợp giữa công nghệ làm đẹp hiện đại Nhật Bản và chiết xuất placenta tinh khiết cao cấp, mang đến trải nghiệm dưỡng da trọn vẹn. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm với khả năng phục hồi, làm sáng da nhẹ nhàng giúp làn da trở nên rạng rỡ và căng tràn sức sống khi sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Thành phần nổi bật: Placenta extract, collagen thủy phân, hyaluronic acid, chiết xuất cam thảo, ceramide.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm tối ưu cho da, giúp giảm tình trạng khô căng, mang lại cảm giác mềm mượt dễ chịu.

Làm mềm, mịn bề mặt da, hỗ trợ tăng độ đàn hồi cho làn da căng bóng, khỏe khoắn mỗi ngày.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da luôn trong trạng thái cân bằng và ít bị tác động bởi môi trường.

Cải thiện sắc tố và nâng tông tự nhiên, giúp gương mặt bừng sáng và tươi mới hơn.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng ẩm thì khỏi bàn, muốn dưỡng trắng thì phải sử dụng kiên trì trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 600.000 đồng/60g