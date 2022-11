10 khách sạn có giá phòng đắt nhất thế giới năm 2022

Báo cáo mới công bố do Merchant Cash Advance thực hiện được Manofmany dẫn lại đã xác định loạt khách sạn đắt đỏ nhất thế giới chỉ dành cho những người siêu giàu. Dưới đây là danh sách 10 khách sạn có giá phòng đắt đỏ nhất theo thứ tự từ 1 đến 10.

Lover’s Deep Luxury Submarine, Saint Lucia

Đó là khách sạn "tàu ngầm" chỉ dành cho hai người - trải nghiệm không dành cho những ai mắc chứng sợ hãi hoặc sợ cá. Với mức giá 150.000 đô la Mỹ một đêm, tàu ngầm sang trọng Lover’s Deep là khách sạn đắt nhất thế giới. Dịch vụ bao gồm thuyền trưởng, đầu bếp và quản gia riêng, khách sạn có trụ sở tại đảo quốc Saint Lucia sẽ đưa bạn đắm mình trong vùng biển Caribbean tuyệt đẹp.

Palms Casino Resort, Las Vegas, Nevada

Phòng Empathy Suite tại khu nghỉ The Palms Casino ở Las Vegas, Mỹ đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách khách sạn đắt nhất thế giới với mức giá 100.000 USD/đêm. Thiết kế của những căn phòng suite này như một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi những kiến trúc sư và nghệ sĩ danh tiếng. Phòng có bể sục, phòng xông hơi muối, bàn massage...

Hotel President Wilson Royal, Geneva

Nếu du khách là người thích ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên thì cung điện Thụy Sĩ này là nơi lưu trú lý tưởng. Nằm ở trung tâm của tất cả mọi thứ đẳng cấp hàng đầu thế giới - Geneva, với 80.000 đô la Mỹ một đêm, du khách sẽ toàn quyền sử dụng căn Penthouse Suite ở tầng 8 của khách sạn. Từ đây, du khách sẽ ngắm toàn cảnh hồ Geneva, có thang máy riêng, trợ lý cá nhân 24/7, đầu bếp riêng và quản gia.

The Mark Hotel, Manhattan, New York

Bạn đã bao giờ mơ ước có một phòng khiêu vũ của riêng mình? Không còn mơ nữa, The Mark Penthouse của khách sạn The Mark có thể đáp ứng. Với 75.000 USD/đêm, khách sẽ sở hữu phòng khách có thể chuyển đổi thành phòng khiêu vũ, 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 4 lò sưởi, 2 quầy bar và 2 phòng trang điểm ở căn penthouse của khách sạn The Mark ngay trung tâm New York, Mỹ với tầm ngắm là Công viên Trung tâm.

Laucala Island Resort Hilltop Estate, đảo quốc Fiji

Đứng thứ năm trong số các khách sạn đắt nhất thế giới là Laucala Island Resort Hilltop Estate ở Fiji trên nam Thái Bình Dương. Với giá phòng 61.000 đô la Mỹ, khách sẽ ở căn hộ có tầm nhìn ra toàn thành phố và đại dương, cùng với bồn tắm vô cực, spa và xe Rolls-Royce có tài xế tùy ý sử dụng.

Four Seasons Hotel, Las Vegas

Las Vegas phồn hoa đô hội của nước Mỹ chưa bao giờ khiến du khách thất vọng khi có khách sạn thứ hai góp mặt trong danh sách giá phòng đắt nhất thế giới. Khách sạn Four Seasons ở Las Vegas, gắn liền với Mandalay Bay Resort và sòng bạc, có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn với tầm nhìn tuyệt đẹp, giá phòng 60.000 USD/đêm.

Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez, Cannes, Pháp

Là thành phố biển nơi có Liên hoan phim Cannes hàng năm và khách sạn Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez cũng là chỗ lưu trú của nhiều minh tinh hàng đầu thế giới. Giá phòng cao nhất ở đây là 53.000 USD/đêm, sẽ mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương, bể sục riêng và bồn tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.

The Muraka Suite - The Conrad, Maldives

Maldives là điểm đến nổi tiếng đối với những người giàu có, vì vậy không có gì lạ khi nơi đây sở hữu một trong những khách sạn đắt nhất thế giới. Khách sạn cao hai tầng, với tầng dưới cùng có các căn The Muraka Suite thấp hơn Ấn Độ Dương khoảng 5m. Bạn được đắm mình trong thế giới dưới nước với cá bơi xung quanh và được phục vụ bởi đầu bếp riêng, quầy bar, phòng tập thể dục, quản gia và hồ bơi vô cực.

The Hilltop Villa, Fiji

Với giá 45.000 USD/đêm, The Hilltop Villa nằm trên đảo Laucala ở Fiji và du khách sẽ có cảm giác như đang ở trên hòn đảo của riêng mình với một biệt thự rộng hơn 1.600m2 và ba dãy phòng riêng biệt.

The Plaza, New York

Căn hộ Suite hoàng gia của Plaza có mức giá 40.000 đô la Mỹ. Căn hộ khổng lồ được trang trí đặc biệt với 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, sảnh khách, phòng ăn riêng biệt và phòng tập thể dục. Khung cảnh ngoạn mục của Đại lộ thứ năm và dịch vụ quản gia 24 giờ sẽ khiến bạn muốn ở lại luôn, không muốn về.

