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Xe Thị trường

10 màu sắc ô tô màu phổ biến nhất hiện nay

Hoàng Cường
Hoàng Cường
Bất chấp các mẫu mã ô tô ngày càng được nhà sản xuất cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc ngoại thất, các tông màu trắng, đen, xám… vẫn là những màu sắc phổ biến nhất theo kết quả khảo sát, nghiên cứu vừa được iSeeCars công bố.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, để tạo sức hút, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, các nhà sản xuất cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc ngoại thất để khách hàng mua ô tô lựa chọn. Hiện tại, ngoài các phiên bản trang bị tính năng công nghệ khác nhau, mỗi mẫu mã ô tô phân phối trên thị trường đều có ít nhất 5 màu sắc để lựa chọn. Thậm chí, một số thương hiệu ô tô hạng sang cao cấp còn cung cấp bảng màu với hàng chục lựa chọn để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Dù vậy, kết quả khảo sát, nghiên cứu vừa được iSeeCars công bố mới đây, xu hướng lựa chọn màu sắc ô tô của khách hàng về cơ bản không có nhiều thay đổi trong suốt 30 năm qua.

iSeeCars đã phân tích màu sắc của hơn 22 triệu xe ô tô đã qua sử dụng thuộc các đời xe từ năm 1996 - 2025 được bán từ tháng 1.2025 - 5.2026 để xác định thị phần của từng màu sắc ô tô.

10 màu sắc ô tô màu phổ biến nhất hiện nay - Ảnh 1.

Các nhà sản xuất cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc ngoại thất để khách hàng mua ô tô lựa chọn

Ảnh: B.H

Kết quả khảo sát, nghiên cứu được iSeeCars công bố cho thấy màu trắng là màu xe phổ biến nhất cách đây 30 năm và vẫn giữ vững vị trí đó cho đến ngày nay. Ô tô màu trắng hiện chiếm khoảng 25,7% thị phần, tăng 16,7% so với 30 năm trước. Ô tô màu đen xếp thứ hai với 23,4% và màu xám xếp thứ ba với 22,9%. Theo iSeeCars, riêng ba màu sắc phổ biến nhất đã chiếm 72% thị phần ô tô xét theo màu sắc.

Điều đáng chú ý là màu bạc chỉ tăng hơn 1 điểm phần trăm về mức độ phổ biến trong 30 năm qua, từ 7,3% lên 8,4% thị phần kể từ năm 1996. Màu bạc hiện đứng sau màu xanh lam (chiếm 9,1% thị phần).

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, đa số là các gam màu nổi bật như đỏ, xanh lá, nâu, cam… Cụ thể, màu đỏ xếp thứ sáu với 7% thị phần. Màu xanh lá chiếm 2,2% thị phần. Các màu nâu, be, cam lần lượt xếp ở ba vị trí cuối bảng chiếm chưa tới 1% thị phần.

10 màu sắc ô tô màu phổ biến nhất hiện nay - Ảnh 2.

10 màu sắc ô tô màu phổ biến nhất

Nguồn: iSeeCars

Phần lớn các màu sắc nổi bật này được các nhà sản xuất ô tô cung cấp cho các dòng xe thể thao, xe sang cao cấp… nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng các tính, thích khác biệt so với số đông.

Theo iSeeCars, thị trường ô tô đang thay đổi với lựa chọn màu sắc đa dạng hơn nhưng nhu cầu thực tế chủ yếu tập trung vào các màu trắng, đen, bạc và xám. Trong khi đó, xe thể thao là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy màu sắc sặc sỡ vẫn có chỗ đứng trên thị trường, trong khi xe tải, SUV và xe du lịch tiếp tục ưa chuộng các màu trung tính.

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