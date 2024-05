10 năm, ban hành 2 chỉ đạo trái chiều

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, năm 2014, một dãy 20 ki ốt, dài 271 m "mọc" trên mặt đường du lịch (đường dẫn vào đền Bảo Lộc - PV) với mục đích di dời các quầy kinh doanh trong đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, H.Mỹ Lộc, Nam Định) ra ngoài, trả lại mỹ quan trong khuôn viên đền. Việc này được thực hiện theo chỉ đạo từ UBND H.Mỹ Lộc, với kinh phí hơn 500 triệu đồng từ ngân sách của xã Mỹ Phúc.

Dãy ki ốt trước khi phá dỡ CÙ HIỀN

Tuy nhiên, sau khi việc xây dựng hoàn tất, 10 năm qua, chính quyền liên tục tuyên truyền, vận động, thậm chí đã dùng đến biện pháp mạnh là cắt điện, cắt nước nhưng các hộ kinh doanh vẫn không chịu di dời quầy hàng ra khỏi khuôn viên của đền. Dãy ki ốt nhiều năm bị bỏ không đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi phóng uế của trâu, bò, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Còn ở trong đền, hàng quán vẫn bày bán la liệt, chiếm dụng sân đền.

Vài năm trở lại đây, nhận thấy sự nhếch nhác và lãng phí của dãy ki ốt, một số người dân sống gần đền Bảo Lộc đã đề xuất với UBND xã Mỹ Phúc được thuê lại để kinh doanh. Song dãy ki ốt này, theo phản ánh của nhiều du khách, đã vi phạm quy định bảo vệ hành lang công trình thủy lợi.

Trao đổi với PV Thanh Niên về việc này, ông Lê Quang Huy, Phó chủ tịch UBND H.Mỹ Lộc, cho biết thời gian qua, trước những phản ánh từ dư luận về dãy ki ốt "mọc" trái phép, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo H.Mỹ Lộc vào cuộc, xử lý. Theo đó, ngày 8.3, UBND H.Mỹ Lộc đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra và thấy sự tồn tại của dãy ki ốt là vi phạm luật giao thông đường bộ cũng như quy định bảo vệ hành lang công trình thủy lợi.

"Chúng tôi xác định, sai là phải sửa nên huyện chỉ đạo UBND xã Mỹ Phúc thực hiện tháo dỡ công trình này. Việc tháo dỡ phải hoàn thiện trước ngày 15.4", ông Huy nói.

Theo ông Huy, năm 2014, trong đền Bảo Lộc xảy ra một số bất cập, thôn đã giao cho một số hộ dân dựng quầy bán hàng trong nội tự của đền. Tỉnh Nam Định sau đó chỉ đạo huyện kiểm điểm, chấn chỉnh hoạt động này. Ban thường vụ huyện ủy đã có thông báo giao Đảng ủy, UBND xã Mỹ Phúc có giải pháp khắc phục những bất cập, trong đó có nội dung xây dựng ki ốt để đưa các hộ kinh doanh từ trong nội tự ra bên ngoài.

Dãy ki ốt sau khi phá dỡ CÙ HIỀN

"Để khắc phục những hạn chế, UBND xã Mỹ Phúc đã sắp xếp lại vị trí quầy hàng của các hộ dân kinh doanh trong đền ngăn nắp; xử lý các trường hợp ăn xin tại đền; giữ gìn vệ sinh môi trường…", ông Huy nói.

Cùng với đó, UBND xã Mỹ Phúc cũng có phương án lập dự toán xây dựng dãy ki ốt với mục tiêu đưa các hộ kinh doanh trong đền ra khỏi khuôn viên đền Bảo Lộc. "Tuy nhiên, trải qua nhiều năm tuyên truyền, vận động để di dời các hộ kinh doanh ra ngoài khuôn viên nhưng không nhận được sự đồng thuận bởi họ cho rằng việc di dời ra ngoài đền không thuận lợi cho việc kinh doanh của họ. Do đó, mục tiêu ban đầu đặt ra chưa đáp ứng được kỳ vọng", ông Lê Quang Huy nhấn mạnh.

Lý do "chưa đáp ứng kỳ vọng", theo ông Huy, còn vì việc này liên quan đến đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo… "Quan điểm chỉ đạo của huyện, ngoài việc đảm bảo được an ninh khu di tích thì địa phương phải đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nên không thể gây căng thẳng trong quá trình vận động", ông Huy nêu.

Thời điểm hiện tại, các quầy kinh doanh trong đền vẫn hoạt động bình thường, tuân thủ sự chỉ đạo của UBND xã Mỹ Phúc. Một số hộ dân khác đã thuê ki ốt, nhưng sau khi UBND H.Mỹ Lộc có chỉ đạo phá dỡ thì xã đã chấm dứt hợp đồng, tổ chức thanh lý tài sản theo quy định để đảm bảo theo đúng quy định về an toàn giao thông hành lang và quy định về công trình thủy lợi.

Trao đổi với PV Thanh Niên tối qua 7.5, ông Đặng Huy Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc cho biết, đến ngày 6.5, xã đã thực hiện thanh lý tài sản đối với dãy ki ốt. Số tài sản sau khi thanh lý được 40 triệu đồng.

Theo ông Hiệp, hiện đền Bảo Lộc chưa có chỗ để xe cho du khách. Dự kiến, sau khi tháo dỡ, chính quyền xã sẽ giữ lại một số thanh sắt và căng lưới biến nơi này thành lán để xe. Tuy nhiên, kế hoạch này xã Mỹ Phúc chưa báo cáo với UBND H.Mỹ Lộc.