10 ngày đầu tháng 4, nền nhiệt ở miền Bắc tăng kỷ lục

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 2, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1 - 2 độ C; một số nơi tại Tây Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cao hơn 2 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng tỉnh Lai Châu nhiệt độ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN.

Miền Bắc tăng 3 - 4 độ C trong 10 ngày đầu tháng 4 so với TBNN ĐÌNH HUY

Sang tháng 3, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C. Một số nơi ở Tây Bắc và Tây nguyên cao hơn 2 độ C so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tại Mường Tè (Lai Châu) nhiệt độ thấp hơn 1,1 độ C so với TBNN.

Đáng chú ý, trong 10 ngày đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước ghi nhận nắng nóng khiến nhiệt độ tăng kỷ lục so với mọi năm. Theo đó, nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cao hơn từ 3 - 4 độ C so với TBNN. Riêng một số nơi thuộc Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cao hơn 4,5 - 5 độ C, có nơi trên 5 độ C so với TBNN. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 1,5 - 2,5 độ C, có nơi trên 3 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ từ tháng 2 đến nửa đầu tháng 4, cả nước đã ghi nhận 43 địa phương có giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Trong đó, H.Yên Châu (Sơn La) ngày 25.3 ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 39,2 độ C, vượt giá trị lịch sử thiết lập năm 1969 và 2015 là 38,9 độ C; H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 3.4 là 40,5 độ C, vượt giá trị lịch sử thiết lập năm 2016 là 40,4 độ C.

Đáng chú ý, ngày 14.4, nhiệt độ ngày cao nhất ở Yên Châu (Sơn La) lên đến 42,2 độ C. Đây là ngày nắng nóng nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Mức nhiệt độ này khiến ngày 14.4 trở thành ngày có nhiệt độ cao thứ 2 trong tháng so với các năm trước tại khu vực H.Yên Châu (kém mức nhiệt độ lịch sử tháng 4 năm ngoái 0,2 độ C).

Ngoài Yên Châu, trong ngày này, một số nơi khác cũng có nhiệt độ trên 40 độ C như Sông Mã (Sơn La) 41 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,3 độ C.

Việc nắng nóng xuất hiện sớm, bất thường trên cả nước khiến các chuyên gia dự đoán năm 2024 kỷ lục nắng nóng sẽ bị phá vỡ.