4 tỉnh ở miền Bắc nắng nóng ít nhất 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 4.4, khu vực Tây Bắc Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 39, 3 độ C, Yên Châu (Sơn La) 41,3 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 40%.

4 tỉnh ở miền Bắc có nắng nóng ít nhất 10 ngày tới là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình ĐÌNH HUY

Khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Đồng Phú (Bình Phước) 36,6 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,5 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%; khu vực Tây nguyên có nắng nóng cục bộ.

Dự báo, ngày 15.4, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Khu vực Trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Vùng núi phía tây của Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Sang ngày 16.4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 - 40%. Khu vực Lào Cai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Trong thời gian này, Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%. Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Nhiệt độ trong 10 ngày tới tại 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 18.4, nắng nóng mở rộng sang Đông Bắc bộ.

Trong đợt nắng nóng giữa tháng 4 này, 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình được dự báo sẽ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt ít nhất 10 ngày nữa. Nhiệt độ cao nhất tại 4 tỉnh trong đợt nắng nóng này từ 38 - 39 độ C.