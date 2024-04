Nắng nóng gay gắt quay trở lại miền Bắc giữa tuần sau

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 12.4, Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 38,4 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 37,3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,4 độ C… Khu vực tây bắc Bắc bộ và Tây nguyên nắng nóng cục bộ.

Dự báo, ngày 13 - 14.4, Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Khu vực tây bắc Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Tây nguyên và khu vực vùng núi trung và nam Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 16.4, nắng nóng mở rộng ra toàn Tây Bắc bộ. Ngày 18.4, khu vực này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc bộ từ ngày 18.4 nắng nóng cục bộ.

Trung bộ ngày 15.4 có nắng nóng ở vùng núi phía tây, từ ngày 16.4 có nắng nóng diện rộng. Ngày 18.4, khả năng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ nay đến đầu tháng 5, không khí lạnh ở miền Bắc hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc bộ, bắc và Trung Trung bộ.

Mùa mưa tại Tây nguyên, Nam bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá.