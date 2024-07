10 ngôi sao hạng A môn bóng đá nam Olympic Paris 2024, họ là ai?

Trong 3 đội tuyển là ứng cử viên đoạt HCV môn bóng đá nam Olympic Paris 2024, đội chủ nhà Pháp có ngôi sao trên 23 tuổi rất nổi bật là tiền đạo kỳ cựu Alexandre Lacazette (33 tuổi).

Alexandre Lacazette (10) là đội trưởng và dẫn dắt hàng công đội tuyển Olympic Pháp AFP

Lacazette có mùa giải chói sáng cùng CLB Lyon khi ghi đến 22 bàn sau 35 trận. Anh xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới giải Ligue 1 (Pháp) mùa 2023 - 2024 (ghi 19 bàn), sau Kylian Mbappe (PSG, đã chuyển đến Real Madrid, ghi 27 bàn). Cũng vì đến Real Madrid, Mbappe không được tham dự Olympic, dù rất muốn góp mặt.

Đội tuyển Olympic Pháp do cựu danh thủ Thierry Henry làm HLV trưởng, vừa nhận cú sốc khi CLB Chelsea quyết định triệu hồi tiền vệ Lesley Ugochukwu hôm 21.7, khiến phải bổ sung cầu thủ ít tên tuổi Johann Lepenant thay thế. Trước đó, tiền đạo Khephren Thuram vừa gia nhập CLB Juventus, cũng bị đội bóng này từ chối cho về thi đấu ở Olympic.

Mặc dù vậy, đội tuyển Olympic Pháp vẫn còn sở hữu nhiều tài năng hàng đầu, bên cạnh tiền đạo Lacazette là ngôi sao 27 tuổi rất đáng chú ý, tiền đạo Jean-Philippe Mateta của CLB Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Mateta mùa vừa qua đã ghi đến 19 bàn sau 35 trận, giúp Crystal Palace xếp giữa bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh và nằm trong tốp 10 danh sách vua phá lưới.

Cũng cần nhớ, Crystal Palace đã đóng góp đến 4 cầu thủ thi đấu cho đội tuyển Anh tại EURO 2024, nhiều nhất so với các CLB khác ở Anh. Trong đó, các ngôi sao Guehi và Eberechi Eze luôn thi đấu ở đội hình chính giúp "Tam sư" vào chung kết, nhưng để thua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 1-2.

Jean-Philippe Mateta là chân sút đáng gờm của đội tuyển Olympic Pháp AFP

Do đó, Mateta cùng Lacazette được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Olympic Pháp tiến xa nhất tại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Nằm ở bảng A, đội tuyển Olympic Pháp có nhiều khả năng sẽ giành 1 trong 2 suất đầu bảng để vào tứ kết, khi các đội còn lại cùng bảng khá nhẹ ký như đội tuyển Olympic Mỹ (chỉ có ngôi sao đáng chú ý Benjamin Cremaschi của Inter Miami), đội Guinea (có tiền vệ Naby Keita từng thi đấu cho Liverpool) và đội New Zealand.

Ứng cử viên tiếp theo là đội tuyển Olympic Argentina ở bảng B, với 2 ngôi sao sáng giá vừa vô địch Copa America là trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi và tiền đạo Julian Alvarez. Thủ môn Geronimo Rulli là cầu thủ thứ 3 trên 23 tuổi, cũng vừa vô địch Copa America, nhưng chỉ đóng vai trò dự bị.

Otamendi và HLV Javier Mascherano (phải) AFA

Julian Alvarez AFA

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports: "Đội tuyển Olympic Argentina nhận sự kỳ vọng rất lớn. Đây cũng là cơ hội cho HLV Javier Mascherano lấy lại niềm tin sau thất bại ở đội tuyển U.20 tại World Cup U.20 năm 2023 trên sân nhà.

Bên cạnh 3 ngôi sao trên 23 tuổi được bổ sung là Rulli, Otamendi và Alvarez, đội tuyển Olympic Argentina còn có ngôi sao vô địch World Cup 2022 là tiền vệ Thiago Almada, sao trẻ đang lên Claudio Echeverri từ đội U.20… Mục tiêu của đội tuyển Olympic Argentina là phải xếp đầu bảng B (còn có Ma Rốc, Iraq và Ukraine), để tránh gặp đội Olympic Pháp có khả năng xếp đầu bảng A ở tứ kết (nhất A gặp nhì B, và nhất B gặp nhì A)".

Trong khi đó, đội tuyển Olympic Tây Ban Nha nằm ở bảng C trong nhánh đấu còn lại ở vòng tứ kết (nhất C gặp nhì D, và nhất D gặp nhì C).

Khác với các đội tuyển trên, sức mạnh của đội Olympic Tây Ban Nha nằm ở các ngôi sao trong độ tuổi thi đấu ở Olympic, đó là cặp cầu thủ trẻ của CLB Barcelona, tiền đạo Fermin Lopez (21 tuổi) và trung vệ Pau Cubarsi (17 tuổi). Trong đó, Cubarsi được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2024 nhưng bị loại vào giờ chót. Cả 2 sao trẻ này đều có mùa giải chói sáng ở Barcelona bên cạnh người đồng đội Lamine Yamal (17 tuổi), sau khi được HLV Xavi đưa lên đội 1 thi đấu.

Trung vệ Pau Cubarsi sẽ là ngôi sao đáng xem tại Olympic Paris 2024 AFP

Fermin Lopez cùng Cubarsi và ngôi sao đang lên Sergio Gomez (Man City), trung vệ Eric Garcia (Barcelona cho Girona mượn), sẽ là những hạt nhân chính ở đội tuyển Olympic Tây Ban Nha có rất nhiều tài năng. Họ được dự đoán sẽ không mấy khó khăn trong bảng đấu có các đối thủ dưới cơ như Uzbekistan, Ai Cập và CH Dominican, để giành ngôi đầu bảng.

Tại bảng D, các đội khá tương đồng, nhưng đội Olympic Nhật Bản có ngôi sao tiền đạo Kein Sato thi đấu cho CLB Werder Bremen (Đức), đội Paraguay có tiền đạo đang lên Julio Enciso của CLB Brighton (Anh). Trong khi 2 đội Mali và Israel không có ngôi sao nào đáng chú ý.