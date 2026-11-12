10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe điện VinFast chiếm phần lớn

XeThị trường10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe điện VinFast chiếm phần lớnChí Tâm- tamvothanhnien@gmail.com 12/11/2026 13:29 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! VinFast chiếm tới 7 vị trí trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026. Điều này cho thấy thị phần xe điện ngày càng áp đảo ô tô dùng động cơ đốt trong. Tin liên quan 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe điện vượt mặt xe xăngKết thúc tháng 9, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam lại tiếp tục "gọi tên" dàn xe điện VinFast với 6 mẫu mã khác nhau. Trong khi đó, 4 mẫu ô tô máy xăng còn lại đều xuất xứ từ Nhật Bản.10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2026: VinFast VF 3 dẫn đầu10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2026: Xe điện chiếm đa số Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây Gửi chia sẻ Bạn muốn chia sẻ gì? Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây File đính kèm (Tối đa 5 file) ↻0 ký tự Gửi chia sẻ Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề 10 ô tô bán chạy 10 ô tô bán chạy tháng 10 top 10 xe bán chạy doanh số VinFast Doanh số Toyota
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