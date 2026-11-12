    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe điện VinFast chiếm phần lớn

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    VinFast chiếm tới 7 vị trí trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026. Điều này cho thấy thị phần xe điện ngày càng áp đảo ô tô dùng động cơ đốt trong.
    10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026: Xe điện chiếm tỉ trọng lớn - Ảnh 1.

     

    Tin liên quan

    10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe điện vượt mặt xe xăng

    10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe điện vượt mặt xe xăng

    Kết thúc tháng 9, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam lại tiếp tục "gọi tên" dàn xe điện VinFast với 6 mẫu mã khác nhau. Trong khi đó, 4 mẫu ô tô máy xăng còn lại đều xuất xứ từ Nhật Bản.

    10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2026: VinFast VF 3 dẫn đầu

    10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2026: Xe điện chiếm đa số

    Khám phá thêm chủ đề

    10 ô tô bán chạy 10 ô tô bán chạy tháng 10 top 10 xe bán chạy doanh số VinFast Doanh số Toyota

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận