VinFast bán bao nhiêu ô tô điện sau 10 tháng đầu năm 2026?

VinFast công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 10.2026, giảm 728 xe, tương đương 3,1% so với tháng trước. Dù vậy, lũy kế 10 tháng đầu năm, hãng xe Việt đạt doanh số 200.593 chiếc, trở thành thương hiệu đầu tiên vượt mốc 200.000 ô tô tại thị trường Việt Nam trong vỏn vẹn 10 tháng kinh doanh.

VinFast bàn giao hơn 200.000 ô tô điện tại Việt Nam sau 10 tháng kinh doanh ẢNH: CHÍ TÂM

So với cùng kỳ năm 2025, lượng ô tô điện VinFast bàn giao tăng khoảng 61,4%, tương đương 76.329 xe. Đáng chú ý, kết quả 10 tháng năm nay còn vượt doanh số cả năm ngoái hơn 25.000 chiếc. Tuy nhiên, doanh số tháng 10 giảm nhẹ cho thấy sức bán giữa các dòng xe đang có sự phân hóa.

Trong tháng 10, VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 3.960 chiếc bàn giao. Tuy nhiên, doanh số mẫu xe điện cỡ nhỏ này giảm 2.514 chiếc, tương đương 38,8% so với tháng 9. Lũy kế từ đầu năm, VF 3 đạt 46.232 xe, vẫn dẫn đầu danh mục sản phẩm VinFast.

Ở vị trí thứ hai, VF 6 đạt 3.716 xe, tăng 633 xe, tương đương 20,5% so với tháng trước. Mẫu SUV điện cỡ B chỉ còn kém VF 3 khoảng 244 xe trong tháng 10, đồng thời nâng doanh số lũy kế 10 tháng lên 22.742 chiếc.

Sau 10 tháng, có 13.297 chiếc VinFast MPV 7 bán ra thị trường ẢNH: CHÍ TÂM

Kế đến, VF 5/Herio Green đạt tổng doanh số với 3.706 xe, tăng gần 50% so với tháng 9 và chỉ ít hơn VF 6 đúng 10 xe. Sau 10 tháng, bộ đôi này đạt tổng cộng 34.126 xe bàn giao đến tay khách hàng, tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh số của hãng.

Đáng chú ý, VF 2/Minio Green cũng ghi nhận mức tăng khoảng 40%, từ 2.433 chiếc trong tháng 9 lên 3.405 chiếc vào tháng 10.

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Trái với diễn biến ở nhóm SUV đô thị, Limo Green giảm từ 5.027 chiếc trong tháng 9 xuống còn 2.957 chiếc trong tháng 10, tương đương mức giảm 41,2%. Dù vậy, mẫu MPV điện 7 chỗ này vẫn đạt doanh số 42.975 xe sau 10 tháng, chỉ đứng sau VF 3 về doanh số lũy kế.

Trong khi đó, VF 8 bàn giao 1.903 chiếc, tăng 27,4% so với tháng trước. Ở những vị trí tiếp theo, VF MPV 7 đạt 1.319 xe trong tháng 10, nâng lũy kế lên 13.297 chiếc. VF 7 bán được 929 xe, giảm 14,9% so với tháng 9, tổng doanh số 10 tháng đạt 9.841 chiếc.

Như vậy, dù VF 3 và Limo Green đều giảm mạnh, mức tăng ở một số dòng xe khác góp phần duy trì doanh số VinFast trên 20.000 xe trong tháng 10. Cột mốc 200.593 xe bán ra sau 10 tháng cho thấy quy mô tiêu thụ của hãng tiếp tục mở rộng, dù nhịp bán hàng giữa các mẫu xe không đồng đều.