VinFast bán hơn 23.500 ô tô điện trong tháng 9, VF Wild nhận gần 11.000 đơn hàng

Kết thúc tháng 9, VinFast bàn giao 23.624 ô tô điện đến tay khách hàng Việt, tăng khoảng 17% so với tháng trước đó. Cộng dồn 3 quý đầu của năm 2026, hãng ô tô Việt Nam đã bán được 177.697 xe điện, tương đương bình quân gần 20.000 xe mỗi tháng. Kết quả này vượt tổng doanh số 175.099 xe của cả năm 2025, dù năm 2026 vẫn còn gần một quý.

VinFast VF 3 tiếp tục trở thành "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Việt ẢNH: C.T

VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast với 6.474 xe trong tháng 9. Tuy nhiên, so với 6.453 xe của tháng 8, doanh số mẫu xe cỡ nhỏ này gần như đi ngang, chỉ tăng khoảng 0,3%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao 42.272 xe VF 3.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Đứng thứ hai là Limo Green với 5.027 xe, tăng gần 20% so với tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, mẫu MPV 7 chỗ này đạt 40.018 xe. Đây cũng là một trong những dòng xe đóng góp lớn nhất vào tổng doanh số VinFast trong năm nay và hiện đang dẫn đầu phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ.

Mẫu SUV hạng B - VF 6 ghi nhận mức tăng đáng chú ý khi doanh số từ 1.256 xe tháng 8 lên mức 3.083 xe trong tháng 9, tương đương tăng khoảng 145% tháng trước. Sau 9 tháng, tổng lượng xe VF 6 giao đến tay khách hàng đạt 19.026 xe.

Doanh số mẫu VinFast VF5/Herio Green sụt giảm trong tháng 9.2026 ẢNH: C.T

Ở nhóm SUV cỡ lớn, VF 8 đạt 1.494 xe, tăng gần 79% so với mức 834 xe trong tháng 8. VF 7 cũng tăng từ 695 xe lên 1.092 xe trong tháng 9.2026, tương đương khoảng 57%.

Ở chiều ngược lại, VF 5/Herio Green là một trong số ít mẫu xe của VinFast giảm doanh số trong tháng 9 khi chỉ bàn giao được 2.472 xe, giảm khoảng 42% so với tháng trước đó. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, VF 5/Herio Green vẫn đạt 30.420 xe.

Sau 2 tuần mở đặt cọc, đã có 10.997 khách hàng đặt mua VF Wild ẢNH: C.T

Song song với doanh số các mẫu mã đang phân phối, mẫu xe bán tải mới - VinFast VF Wild cũng tạo được tiếng vang sau 2 tuần nhận đặt cọc. Mẫu xe này hiện đã có 10.997 đơn đặt cọc. VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, sử dụng hệ truyền động REEV, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 1.000 km sau khi đổ đầy xăng, nạp đầy pin.

VinFast dự kiến bắt đầu bàn giao VF Wild từ cuối tháng 10 năm nay. Nếu lượng đặt cọc hiện tại được chuyển thành xe giao thực tế, mẫu bán tải này có thể trở thành nguồn lực đóng góp doanh số mới cho VinFast trong những tháng cuối năm.