VinFast điều chỉnh giá ô tô điện, VF 5 chỉ còn khoảng 470 triệu đồng

Cuộc đua kích cầu trên thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau hàng loạt chương trình ưu đãi cho nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, hybrid; nhóm ô tô điện cũng được các nhà sản xuất đẩy mạnh chính sách bán hàng nhằm gia tăng sức hút với người tiêu dùng.

Mới đây, VinFast công bố chương trình ưu đãi mới áp dụng đối với một số dòng ô tô điện đang phân phối trên thị trường. Trong đó, VF 5 Plus là cái tên thu hút sự chú ý khi được giảm thêm 25 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 471 triệu đồng. Đây được xem là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi trình làng Việt Nam. So với thời điểm mở bán (giá 538 triệu đồng), giá bán thực tế của VF 5 Plus đã giảm đáng kể.

VF 5 Plus lần đầu được ưu đãi xuống mức 471 triệu đồng kể từ khi trình làng Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ mẫu xe điện hạng A, VinFast cũng áp dụng ưu đãi bổ sung mới cho một số sản phẩm khác. Cụ thể, mẫu MPV chạy bằng điện Limo Green giảm 35 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 664 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu VF MPV 7 được ưu đãi 20 triệu đồng, xuống còn khoảng 730 triệu đồng.

Đáng chú ý, đây đều là những mẫu xe đang đóng vai trò quan trọng trong danh mục xe của VinFast. Theo đó, VF 5 liên tục nằm trong nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường, trong khi Limo Green (bao gồm cả phiên bản MPV 7) cũng ghi nhận lượng tiêu thụ kỷ lục ở phân khúc xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ, nhờ hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, bộ đôi VF 5 và Limo Green tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng doanh số của VinFast. Cụ thể, VF 5 (bao gồm cả phiên bản Herio Green) đạt doanh số cộng dồn 20.167 xe. Trong khi đó, nhóm xe MPV 7 chỗ ghi nhận lượng xe bàn giao lên tới 37.104 xe, gồm 27.927 xe Limo Green và 9.177 xe MPV 7.

Cùng với VF5, Limo Green cũng là một trong những mẫu ô tô điện đóng góp doanh số lớn cho VinFast trong nửa đầu năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Kết quả kinh doanh tích cực cũng phần nào lý giải việc VinFast tiếp tục bổ sung ưu đãi cho VF 5 và Limo Green. Động thái này cho thấy hãng xe Việt Nam đang ưu tiên duy trì đà tăng trưởng cho các dòng xe chủ lực, trong bối cảnh cuộc đua tranh giảm giá trên thị trường ô tô ngày càng trở nên quyết liệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đợt ưu đãi mới này khác với đợt điều chỉnh giá bán mà VinFast công bố trước đó. Cụ thể, đợt điều chỉnh trước đó được VinFast áp dụng trên toàn bộ danh mục ô tô điện từ ngày 5.7.2026. Theo đó, giá bán của nhiều mẫu xe cũng được điều chỉnh giảm từ hàng chục đến hơn 100 triệu đồng, tùy từng dòng xe.

Trong khi, chương trình vừa được công bố là chính sách hỗ trợ bổ sung, áp dụng riêng đối với một số mẫu xe nhất định như VF 5 Plus, Limo Green và MPV 7. Động thái này cho thấy VinFast vẫn đang ưu tiên duy trì sức cạnh tranh cho các dòng xe chủ lực.

Các chính sách giảm giá liên tiếp của VinFast cho thấy cuộc cạnh tranh giành thị phần trên thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, chương trình ưu đãi mới được triển khai trong bối cảnh nhiều hãng xe khác cũng liên tục giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng thêm quà tặng nhằm kích cầu tiêu dùng. Điều này cho thấy cuộc đua giành thị phần trên thị trường ô tô vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh, xu hướng tăng cường ưu đãi và điều chỉnh giá bán nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh việc giảm giá, VinFast vẫn duy trì một số chính sách bán hàng đã triển khai trước đó như miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến đầu năm 2029, cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho một số nhóm khách hàng theo từng thời điểm.