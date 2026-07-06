VinFast 'rục rịch' trình làng xe máy điện mới, nhiều nét giống đàn anh Viper

Sau khi liên tục mở rộng danh mục xe máy điện tại thị trường trong nước, VinFast dường như đang chuẩn bị cho bước đi tiếp theo trên thị trường quốc tế. Theo đó, thương hiệu xe điện Việt Nam mới đây vừa bổ sung một mẫu scooter điện vào hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ấn Độ.

Thông tin ban đầu được một số tờ báo và chuyên trang ô tô, xe máy tại quốc gia Nam Á như RushLane và Autocar India đăng tải, mẫu xe mới của VinFast đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người dùng Ấn Độ nhờ thiết kế có nhiều điểm tương đồng với "đàn anh" VinFast Viper. Từ tỷ lệ thân xe, sàn để chân phẳng, yên xe hai tầng, mâm hợp kim nhiều chấu đến cách bố trí phần đuôi.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ấn Độ ẢNH: RUSHLANE

Tuy nhiên, phần đầu xe lại được thiết kế theo hướng hiện đại và sắc sảo hơn. Điểm nổi bật nhất là dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V kéo dài sang hai bên, gợi liên tưởng đến "cánh chim" - ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên các dòng ô tô điện VinFast như VF 6, VF 7, VF 8 hay VF 9. Trong khi đó, cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn, phù hợp xu hướng thiết kế đang được nhiều hãng xe áp dụng trên các dòng scooter hiện đại.

Không chỉ cụm đèn, phần yếm trước cũng được tạo hình góc cạnh hơn so với Viper. Các mảng ốp thân xe có nhiều đường gân nổi, mang lại cảm giác thể thao và khỏe khoắn hơn. Nếu được thương mại hóa, đây có thể sẽ là mẫu xe máy điện đầu tiên của VinFast áp dụng ngôn ngữ thiết kế đang được hãng sử dụng trên các dòng ô tô điện, thay vì duy trì phong cách mềm mại như nhiều mẫu scooter trước đây.

Chính vì vậy, các chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy tại Ấn Độ nhận định, đây nhiều khả năng là biến thể khác hoặc phiên bản nâng cấp của Viper hơn là một dòng sản phẩm hoàn toàn khác.

Thiết kế tổng thể của mẫu scooter mới có nhiều đường nét gợi nhớ VinFast Viper ẢNH: RUSHLANE

Ở thời điểm hiện tại, hồ sơ đăng ký chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hệ truyền động, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay các trang bị đi kèm. Do đó, hiện vẫn chưa thể xác định mẫu xe sẽ được định vị ở phân khúc nào hoặc hướng đến nhóm khách hàng ra sao.

Xét ở góc độ thương hiệu, việc hồ sơ đăng ký xe mới của VinFast xuất hiện tại Ấn Độ đang thu hút sự chú ý. Bởi đây là một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới và đang được hãng xe Việt xác định là điểm đến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường. Trước đó, VinFast đã công bố kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất tại bang Tamil Nadu, hướng đến phục vụ cả thị trường nội địa Ấn Độ lẫn xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực.

Việc đăng ký kiểu dáng tại Ấn Độ cho thấy VinFast tiếp tục có những động thái chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế ẢNH: RUSHLANE

Tuy nhiên cũng cần lưu ý, việc một mẫu xe xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại một quốc gia không đồng nghĩa sản phẩm sẽ được bán đầu tiên tại thị trường đó. Trong ngành công nghiệp ô tô, xe máy, các hãng thường đăng ký bảo hộ thiết kế ở nhiều thị trường từ khá sớm nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Với những gì được công bố đến nay, mẫu scooter mới cho thấy VinFast vẫn tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện và thử nghiệm những hướng thiết kế mới. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ mang tên gì, được bán tại thị trường nào trước hay có phải phiên bản kế nhiệm Viper hay không vẫn cần chờ những thông tin chính thức từ hãng trong thời gian tới.