Giá gần 40 triệu đồng, xe máy điện VinFast Viper có gì để cạnh tranh?

VinFast mới đây vừa bổ sung mẫu Viper vào danh mục xe máy điện phân phối tại Việt Nam. Mẫu xe này có giá 39,9 triệu đồng cho bản không kèm pin và 45,5 triệu đồng cho bản kèm pin. Với mức niêm yết này, VinFast Viper định vị trong phân khúc xe máy điện phổ thông, nhưng tiệm cận nhóm xe cỡ trung, khu vực thị trường đang ngày càng đông đúc với rất lựa chọn.

Vậy, mẫu xe máy điện thương hiệu Việt có lợi thế gì để cạnh tranh?

Kiểu dáng, trang bị và vận hành đều khác biệt

Không giống với hầu hết mẫu mã cùng thương hiệu đã mở bán trước đây, VinFast Viper thu hút sự chú ý ngay thời điểm hãng "nhá hàng" hình ảnh phác họa đầu tiên nhờ phong cách thiết kế kiểu xe tay ga thể thao. Trong đó, có nhiều đường nét góc cạnh tạo cảm giác trẻ trung, cá tính. Phần đầu xe gọn gàng kết hợp cụm đèn LED hiện đại, giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn nhận diện.

VinFast Viper là mẫu xe có thiết kế được đánh giá "phá cách" nhất trong dải sản phẩm xe máy điện của VinFast ẢNH: VINFAST

Xe có kích thước tổng thể khoảng 1.907 x 692 x 1.135 (mm), tương đối gọn so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông. Nhờ đó, Viper phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn. Chiều cao yên ở mức 780 mm cũng giúp xe dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng.

Ở khu vực đầu xe, mẫu xe điện VinFast nổi bật với màn hình TFT hiển thị thông tin vận hành. Đây là trang bị thường xuất hiện trên các mẫu xe tay ga tầm trung, trong khi nhiều dòng xe máy điện phổ thông hiện vẫn sử dụng đồng hồ LCD đơn giản. Màn hình này hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường di chuyển hay trạng thái vận hành của xe.

Bên cạnh đó, VinFast Viper còn được trang bị hệ thống khóa thông minh (Smart Key) cho phép người dùng khởi động xe, mở khóa hoặc tìm xe từ xa trong bãi đỗ. Trang bị này giúp việc sử dụng xe thuận tiện hơn trong môi trường đô thị. Những chi tiết phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng được chú trọng. Sàn để chân thiết kế khá rộng, tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển trong quãng đường dài. Cốp xe dưới yên có dung tích khoảng 10 lít, đủ để chứa một số vật dụng cá nhân như áo mưa hoặc túi nhỏ.

Mẫu xe máy điện phong cách thể thao mới của VinFast được trang bị 2 pin rời, giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại các trạm ẢNH: VINFAST

Về vận hành, VinFast Viper thu hút sự chú ý khi trang bị động cơ điện BLDC Inhub đặt tại bánh sau, cho công suất tối đa khoảng 3.000 watt. Với cấu hình này, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/giờ, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nội đô. Đặc biệt, với cụm pin LFP dung lượng 1,5 kWh, Viper có thể di chuyển khoảng 82 km với một pin và lên đến 156 km khi sử dụng hai pin trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là con số khá đáng chú ý trong phân khúc xe điện phổ thông.

Bên cạnh đó, thời gian sạc đầy pin khoảng 4 giờ 30 phút (theo công bố từ nhà sản xuất), cũng phù hợp với thói quen sạc qua đêm tại nhà của nhiều người dùng.

Có đủ sức cạnh tranh?

Xét về giá bán, mức niêm yết gần 40 triệu đồng đưa VinFast Viper vào phân khúc xe máy điện phổ thông; nhưng tiệm cận phân khúc tầm trung, khu vực thị trường đang có sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt. Riêng ở mảng xe máy điện, mẫu xe VinFast sẽ phải đối mặt với một số đối thủ đến từ các thương hiệu như Yadea (Velax), Dat Bike (Quantum) hay trong tương lai có thể là Honda (CUV e:). Đây đều là những mẫu xe có giá bán dao động trong khoảng 30 - 45 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu mở rộng cả nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, VinFast Viper còn gián tiếp cạnh tranh với những mẫu xe tay ga phổ thông cùng tầm tiên. Trong đó "sừng sỏ" nhất có Honda Air Blade, mẫu xe vốn đã quá quen mặt trên thị trường và hiện đang chiếm phần lớn thị phần phân khúc.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, các dòng xe máy điện VinFast còn có lợi thế cạnh tranh lớn về dịch vụ, hạ tầng, hậu mãi ẢNH: VINFAST

Tất cả điều này cho thấy một thực tế, rằng áp lực với VinFast Viper là không nhỏ, khi người dùng xe máy ở Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn ở cùng tầm giá. Tuy vậy, theo một số chuyên gia trong ngành, cơ hội cạnh tranh của "tân binh" nhà VinFast vẫn khá tích cực.

Lý do là bởi, bên cạnh những khác biệt về thiết kế, trang bị và khả năng vận hành, VinFast Viper còn sở hữu nhiều lợi thế đến từ hệ sinh thái xe điện mà hãng đang xây dựng. Đáng kể nhất là mạng lưới trạm sạc đang được mở rộng tại nhiều tỉnh, thành; kết hợp với chính sách miễn phí sạc giúp người dùng tiết kiệm chi phí sử dụng xe. Đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu đang tăng cao.

Đó là chưa kể, VinFast hiện cũng đang đẩy mạnh xây dựng, lắp đặt trạm đổi pin. Với một mẫu xe được tích hợp hỗ trợ hoán đổi pin nhanh như Viper, đây sẽ là lợi thế rất lớn, giúp người dùng thu hẹp khoảng cách với xe máy xăng về sự tiện dụng.