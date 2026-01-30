TP.HCM công bố 91 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè đã được cấp phép

Chiều 29.1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin chi tiết về việc triển khai lắp đặt tủ đổi pin xe điện, bao gồm các tuyến đường, khu vực đủ điều kiện.

Đã có hướng dẫn cụ thể về lắp đặt tủ đổi pin xe điện

Theo ông Nguyễn Văn Hoan, Phó phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên địa bàn, sở đã ban hành công văn số 2482 ngày 22.1.2026.

Công văn này hướng dẫn cụ thể các yêu cầu đối với doanh nghiệp lắp đặt tủ đổi pin, quy định về vị trí lắp đặt và công bố danh mục các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin.

Trên cơ sở danh mục đã công bố, các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án lắp đặt, vận hành, khai thác tủ đổi pin trên vỉa hè. Qua đó, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Việc lắp đặt đổi tủ pin xe điện để tạo thuận lợi cho người sử dụng xe điện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

91 vị trí đã được cấp phép, tiếp tục rà soát mở rộng

Đến nay, Sở Xây dựng đã cấp phép 91 vị trí lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè, tập trung trên nhiều tuyến đường như: Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Lê Lai, Vành Đai Trong, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn... và đang công bố trên website của Sở Xây dựng TP.HCM (soxaydung.hochiminhcity.gov.vn).

Bên cạnh đó, hiện có 101 vị trí đủ điều kiện để thực hiện lắp đặt tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục rà soát các vị trí phù hợp khác để công bố trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Hoan thông tin về việc lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè ở TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt tủ đổi pin, Sở Xây dựng TP.HCM hiện đang hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM, với lộ trình triển khai từ năm 2029.

Theo đề án, 100% xe mô tô, xe gắn máy tham gia hoạt động xe công nghệ chở khách và hàng hóa sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh (khoảng 400.000 phương tiện). Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề xuất một số chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi sang xe điện.

Đề án dự báo đến năm 2030, TP.HCM sẽ có khoảng 1,2 triệu xe máy điện, kéo theo nhu cầu phát triển hơn 25.000 trụ sạc và tủ đổi pin công cộng phục vụ xe máy điện trên toàn địa bàn.

Yêu cầu chặt chẽ khi lắp đặt tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè

Ông Nguyễn Văn Hoan cho biết, các tủ đổi pin xe điện lắp đặt trên vỉa hè được cấp phép sử dụng tạm thời hè phố theo quy định tại Nghị định số 165 của Chính phủ và điều 77 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Việc lắp đặt tủ đổi pin không được thực hiện tại khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch đi bộ, lối đi cho người khuyết tật..., đồng thời phải đảm bảo vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ.

Ngoài ra, các tủ đổi pin được thiết kế có tính di động cao. Sở Xây dựng TP.HCM đã giao các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai.

Trường hợp doanh nghiệp lắp đặt không đúng quy định, gây cản trở giao thông, sẽ bắt buộc tháo dỡ và thu hồi ngay.