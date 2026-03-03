Xe máy điện thể thao VinFast Viper chốt giá từ 39,9 triệu đồng

Trong bối cảnh giao thông đô thị đứng trước áp lực ô nhiễm và nhu cầu phương tiện xanh ngày càng tăng, VinFast tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường xe máy điện Việt Nam khi đưa vào danh mục sản phẩm 2 mẫu xe hoàn toàn mới, gồm Viper và Feliz II. Cụ thể, hãng xe Việt chính thức mở đặt cọc bộ đôi xe máy điện đổi pin này từ ngày 1.3.2026.

Trong đó, mẫu VinFast Viper gây chú ý khi định vị ở phân khúc cao cấp, được phát triển theo phong cách thể thao và hiệu suất vượt trội so với các dòng xe phổ thông. Giá bán khởi điểm từ 39,9 triệu đồng cho bản không kèm pin và 45,5 triệu đồng cho bản kèm pin. Mức giá này được đánh giá cạnh tranh nếu so sánh với các mẫu xe máy truyền thống khi xét tổng chi phí sử dụng lâu dài và lợi ích về bảo trì, sạc pin.

Mức giá 39,9 triệu đồng được xem là khá hợp lý với một mẫu xe điện phong cách thể thao như VinFast Viper ẢNH: VINFAST

Xe sử dụng động cơ điện BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000W, cho phép di chuyển tốc độ tối đa 70 km/giờ, cùng khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong khoảng 15 giây. Đây đều là những thông số ấn tượng trong phân khúc xe máy điện hiện nay. Ngoài ra, VinFast Viper trang bị pin lithium sắt phosphate (LFP) tiên tiến giúp xe vận hành quãng đường lên đến 156 km/mỗi lần sạc đầy khi lắp đủ hai pin trong điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu di chuyển liên tục và linh hoạt của người dùng.

Khung gầm của Viper được thiết kế nhằm tối ưu hóa độ ổn định ở tốc độ cao, kết hợp hệ thống giảm xóc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi phía sau với bình dầu phụ, mang lại cảm giác lái êm ái và tự tin hơn khi di chuyển trên các điều kiện đường khác nhau.

Không chỉ mạnh mẽ về hiệu suất, Viper còn được trang bị loạt tiện ích công nghệ hiện đại như màn hình TFT độ phân giải cao, kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng, hệ thống khóa thông minh tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Những trang bị này góp phần gia tăng trải nghiệm sử dụng, chuyển mẫu xe điện từ phương tiện di chuyển đơn thuần sang một thiết bị công nghệ thông minh.

Bên cạnh Viper, VinFast cũng chính thức mở bán mẫu Feliz II. Đây là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng phổ thông hơn, với thiết kế hài hòa giữa hiệu suất vận hành và tính thực dụng. Feliz II cũng sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W và đạt vận tốc tối đa 70 km/giờ, cùng tầm hoạt động khoảng 156 km/lần sạc đầy khi lắp hai pin, tương đương với Viper về mặt hiệu năng cơ bản. Tuy nhiên, Feliz II được trang bị hệ thống đèn Full LED hiện đại, tăng khả năng chiếu sáng và an toàn khi di chuyển vào ban đêm.

Bên cạnh Viper, VinFast cũng chính thức mở bán dòng xe máy điện đổi pin mới – VinFast Feliz II ẢNH: VINFAST

Một điểm đáng chú ý khác trên Feliz II là công nghệ phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng khi giảm tốc độ, góp phần sạc lại pin, mở rộng quãng đường vận hành và giảm mài mòn má phanh, tăng tuổi thọ sử dụng. Giá bán của Feliz II được VinFast công bố là 24,9 triệu đồng cho bản không kèm pin và 30,5 triệu đồng cho bản kèm pin. Mức giá nhìn chung khá dễ tiếp cận so với mặt bằng chung của thị trường xe máy điện hiện nay.

Đáng chú ý, đợt đặt cọc sớm từ 1 - 15.3.2026 hãng áp dụng ưu đãi trực tiếp 1 triệu đồng cho khách hàng, cùng với nhiều chính sách kích cầu khác nằm trong chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Theo đó, người mua xe máy điện VinFast có thể tham gia chương trình "Mua xe 0 đồng" với 0 đồng vốn đối ứng, nhận xe ngay và trả góp hàng tháng. Ngoài ra, tất cả khách hàng còn được hưởng ưu đãi giảm 6% trực tiếp vào giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) trong giai đoạn từ 12.1 - 12.4.2026, đồng thời được miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green đến hết 31.5.2027.

Đối với các mẫu xe sử dụng công nghệ đổi pin như Viper và Feliz II, VinFast áp dụng chính sách miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết 30.6.2028. Đặc biệt, tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian này, với phần hỗ trợ 20 lần/tháng do VinFast đảm nhận, phần còn lại GSM hỗ trợ.

Để tăng sức cạnh tranh và thuyết phục người dùng, hãng xe Việt cũng đẩy mạnh hệ thống trạm đổi pin trên cả nước ẢNH: VINFAST

Song hành với việc giới thiệu sản phẩm mới, VinFast và hệ thống trạm đổi pin V-Green đã lắp đặt hàng nghìn trạm đầu tiên trên toàn quốc và đặt mục tiêu đạt 45.000 tủ đổi pin trong quý 1/2026 nhằm tạo tiện ích tối đa cho người dùng. Chiến lược mở rộng hạ tầng này không chỉ giúp người sử dụng yên tâm hơn khi vận hành xe điện mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái phương tiện xanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang giao thông bền vững tại Việt Nam.

Với mức giá cạnh tranh, thiết kế hiện đại và hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ, Viper và Feliz II được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa xu hướng xe máy điện đến nhiều đối tượng khách hàng, từ người trẻ ưa thích phong cách thể thao đến người dùng phổ thông tìm kiếm phương tiện di chuyển tiết kiệm và thân thiện môi trường.