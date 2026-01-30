Tung thêm 7 mẫu xe mới, VinFast ‘khuynh đảo’ thị trường xe máy điện

VinFast vừa công bố quy hoạch hoàn chỉnh 3 phân khúc sản phẩm, đồng thời tung thêm 7 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới. Đây không chỉ là động thái hướng đến mở rộng dải sản phẩm đơn thuần, mà còn cho thấy tham vọng của hãng xe Việt trong việc tái định hình "cuộc chơi", đặc biệt ở phân khúc xe điện thể thao, vốn vẫn còn bỏ ngỏ.

Đồng loạt tung 7 mẫu xe hoàn toàn mới

Khác với cách giới thiệu nhỏ giọt từng mẫu trong giai đoạn trước, VinFast lần này lựa chọn tung ra thị trường cùng lúc 7 mẫu xe mới, trải rộng ở hai phân khúc cao cấp (3 mẫu) và thể thao (4 mẫu). Đây là bước đi cho thấy hãng đã vượt qua giai đoạn "thử nghiệm", chuyển sang chiến lược phát triển hệ sinh thái sản phẩm rõ ràng; thay vì chỉ tập trung vào nhóm xe phổ thông như phần lớn các nhà sản xuất xe máy điện hiện nay.

Trong số 7 mẫu xe máy điện mới của VinFast, có 3 mẫu xe định vị ở phân khúc xe điện cao cấp ẢNH: VINFAST

Ở phân khúc cao cấp, 3 "tân binh" gồm VinFast Rasad, VinFast Sadie và VinFast Saxil, hướng đến nhóm khách hàng coi xe máy điện không đơn thuần là phương tiện, mà là một phần của trải nghiệm sống. Rasad mang dáng dấp maxi-scooter với kích thước lớn, thiết kế mạnh mẽ, hướng đến người dùng đề cao cảm giác lái ổn định và tư thế ngồi thoải mái. Trong khi đó, Sadie và Saxil lại theo đuổi phong cách thanh lịch, gọn gàng, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị nhưng vẫn nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ, công nghệ.

Điểm đáng chú ý, VinFast dự kiến trang bị động cơ đặt giữa trên cả 3 mẫu xe kể trên. Đây là kiểu cấu hình thường thấy trên các dòng xe có yêu cầu cao về khả năng vận hành và cân bằng. Điều này cho thấy hãng không chỉ "nâng cấp hình thức", mà đang chủ động đưa tiêu chuẩn kỹ thuật của xe máy điện tiệm cận các phân khúc cao hơn trên thị trường.

Tham vọng ở phân khúc xe điện thể thao

Nếu phân khúc xe máy điện cao cấp đóng vai trò mở rộng khách hàng, thì 4 mẫu xe máy điện thể thao mới có thể xem là tuyên bố tham vọng rõ ràng nhất của VinFast.

Thực tế, trong nhiều năm qua, xe máy điện tại Việt Nam gần như gắn chặt với hình ảnh phương tiện phổ thông, tốc độ vừa phải, phục vụ đi lại hàng ngày. Phân khúc xe máy điện hiệu suất cao, mang tính thể thao gần như bị bỏ ngỏ. Việc VinFast đồng loạt phát triển dải sản phẩm trải dài từ naked-bike, cruiser đến supersport phần nào cho thấy hãng xe Việt đã sớm nhìn ra tiềm năng của "mảnh đất" này.

Tâm điểm chú ý trong loạt sản phẩm mới của VinFast chính là 4 mẫu xe máy điện thể thao ẢNH: VINFAST

Trong số 4 mẫu xe máy điện thể thao VinFast sắp mở bán, bộ đôi Subab và Surad được thiết kế theo phong cách naked-bike, hướng đến sự linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp cho cả di chuyển thường nhật lẫn trải nghiệm lái mang tính cá nhân. Trong khi, Sudub mang phong cách cruiser với dáng xe dài, tư thế ngồi thư thái, không chỉ dành cho đô thị, mà còn cho những hành trình dài.

Đáng chú ý là VinFast Sulad - mẫu xe định vị ở nhóm supersport. Theo thông tin VinFast công bố, Sulad có công suất động cơ điện tương đương động cơ xăng dung tích 600cc, đạt tốc độ tối đa dự kiến 130 km/giờ. Những thông số này cho thấy hãng xe Việt không giấu tham vọng đưa xe máy điện bước vào "sân chơi" vốn được xem là lãnh địa của động cơ đốt trong.

Nếu kế hoạch mở bán sản phẩm thành hiện thực, VinFast sẽ là thương hiệu mở đường cho phân khúc xe máy điện thể thao tại Việt Nam ẢNH: VINFAST

Ở góc độ thị trường, tham vọng này mang ý nghĩa lớn hơn phạm vi một doanh nghiệp. Khi một nhà sản xuất trong nước đầu tư bài bản cho xe máy điện thể thao, điều đó có thể kéo theo sự dịch chuyển trong cách người dùng nhìn nhận xe điện, từ giải pháp thay thế tiết kiệm sang lựa chọn mang tính phong cách và cá tính. Đồng thời, cũng tạo ra áp lực cạnh tranh buộc các hãng khác phải cân nhắc nghiêm túc hơn về việc mở rộng danh mục sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc giá rẻ.

Theo lộ trình công bố, các mẫu xe cao cấp của VinFast sẽ chính thức thương mại hóa từ cuối năm 2026. Trong khi, nhóm xe thể thao dự kiến xuất hiện từ năm 2027. Nếu kế hoạch này được hiện thực hóa đúng như kỳ vọng, thị trường xe máy điện Việt Nam nhiều khả năng sẽ bước sang một giai đoạn mới, nơi cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở số lượng, mà ở chiều sâu và đẳng cấp sản phẩm.